Севилья дома обыграла Вест Хэм Юнайтед 1-0

При малейшем отрыве от гола «Севиллисты» одержали победу над «Вест Хэмом» в матче, сыгранном УЕФА «Ключ 5» - Лига Европы 2021/22. Местная команда забила единственный гол в матче через 14 минут во втором тайме через Мунира Эль-Хаддади. После удара Маркоса Акуньи нападающий выстрелил с большой площади, и футбол попал в левый шест вратаря.

Фигурой партии был Мунир Эль-Хаддади. Нападающий из Севильи показал свой лучший уровень, забив 1 гол и 4 раза финишировав в противоположных воротах.

Юссеф Ен Несири был еще одним выдающимся игроком. Нападающий из Севильи показал свой лучший уровень, финишировав 6 раз в противоположных воротах.

Это был матч, в котором было мало нарушений и не было шока для судей. Было несколько наставлений: Курт Зума, Мануэль Ланзини, Лукас Окампос и Деклан Райс.

Стратегист «Севильи» Жюлен Лопетеги остановил стартовую одиннадцать с расстановкой 4-3-3 с Яссин Буну в воротах; Хесус Навас, Неманья Гудель, Жюль Кунде и Маркос Акунья на оборонительной линии; Хесус Корона, Джордан и Оливер Торрес посередине; и Мунир Эль-Хаддади, Юсеф Эн Несири и Лукас Окампос в средней атаке.

Со своей стороны, те, кого выбрал Дэвид Мойес, вышли на поле по схеме 4-3-3 с Альфонсом Ареолой под тремя костюмами; Бенджамин Джонсон, Крейг Доусон, Курт Зума и Аарон Крессвелл в защите; Томас Сусек, Деклан Райс и Мануэль Ланзини в середине корта; и Пабло Форнальс, Михаил Антонио и Никола Власики С лидирует.

Судья, выбранный для ведения матча на стадионе имени Рамона Санчеса Писхуана, был Сандро Шерер.

Севиллисты сделали первый шаг в первом матче и будут стремиться к четвертьфиналу УЕФА - Лиге Европы 2021/22. Матч-реванш состоится в следующий четверг, 17 марта.

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