Seoul rebounds 2.21% after the fall in crude oil and Yoon's electoral victory

Сеул, 10 марта Сеульская фондовая биржа завершила сегодня с ростом своего основного показателя Kospi на 2,21% благодаря падению цен на сырую нефть и результатам президентских выборов в Южной Корее, в которых победил консерватор Юн Сук Йель. Kospi набрал 57,92 пункта и финишировал на уровне 2680,32, в то время как технологический индекс Kosdaq вырос на 18,94 пункта, или 2,18%, до 889,08 в целом за день, когда было перемещено 11 миллиардов долларов. Сеульский паркет открылся с сильной восходящей тенденцией, в соответствии с ростом предыдущего дня на Уолл-стрит, вызванным снижением цен на нефть и сырьевые товары, рост цен на которые в предыдущие дни потряс мировые рынки. Инвесторы также приветствовали победу Юн Сук-йель с небольшим перевесом голосов на предыдущих президентских выборах, оставив позади политическую неопределенность в стране и кампанию, отмеченную конфронтацией. Ориентир рынка в Сеуле, технологический гигант Samsung Electronics, завершился ростом на 2,45%, в то время как второй по величине производитель полупроводников в стране, SK hynix, вырос на 1,69%. Интернет-оператор Naver вырос на 8,54%, а конкурент Kakao вырос на 8,58%. Также следует отметить рост фармацевтической компании Samsung Biologics на 3,12%, в то время как химик LG Chem потерял 1,29%.