Брага побеждает Монако как минимум на Муниципальном стадионе в Браге

Местная команда открыла счет на второй минуте голом Абеля Руиса и обыграла визит со счетом 1:0.

СК Брага и Монако играют сегодня во втором матче УЕФА - Лига Европы 2021/22. Матч начнется в 17:00 (по аргентинскому времени) на Муниципальном стадионе в Браге.

Судьей, назначенным на матч, стал Феликс Цвайер.

Вероятная расстановка «Браги» сегодня

Команда во главе с Карлосом Карвальялом поднимает свою игру с расстановкой 4-3-3 с Матеусом Магальяйншем в воротах; Ян Коуту, Фабиано, Витор Тормена и Давид Кармо в защите; Андре Орта, Али Эльмусрати и Юрий Медейрос в середине; и Родриго Гомеш, Рикардо Орта и Абель Руис лидирует.

Со своей стороны, лидеры Филиппа Клемента стоят на площадке со стратегией 4-4-2 с Александром Нюбелем по трем искам; Вандерсон, Аксель Дисаси, Крислен Мацима, Кайо Энрике в защите; Жан Лукас, Орелен Чуамени, Элиот Матазо и Желсон Мартинс в середине площадки; и Виссам Бен

Йеддер и Кевин Фолланд лидируют.

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