SAT предоставила расширение для выдачи Portage Letter: требования к его обработке, что это такое и для чего

CIUDAD DE MÉXICO, 06ABRIL2021.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) extendió un mes de prórroga para que las personas físicas presenten su declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal 2020. Dicho plazo corresponde al 31 de mayo como fecha límite para el trámite. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Служба налогового администрирования (SAT) продлила дату выдачи электронного счета-фактуры с дополнением к письму Porte Letter, чтобы налогоплательщики, которые в нем нуждаются, не имели штрафов в этой процедуре в течение 2022 года.

Согласно его заявлению, федеральное учреждение сообщило, что срок получения этого документа, который вступил в силу в первый день этого года, был обновлен до 30 сентября следующего года, чтобы пользователи могли постепенно присоединиться.

SAT также поблагодарила более 57 000 налогоплательщиков, которые до сих пор уже получили свои электронные счета-фактуры с этой квитанцией, которая заключается в оцифровке информации, связанной с движением товаров и товаров по всей территории страны.

«Все эти компании сейчас присоединяются к борьбе с недобросовестной конкуренцией со стороны тех, кто занят в неформальной экономике или прибегает к контрабанде, что приводит к экономическим потерям, а иногда и закрытию компаний, которые выполняют все свои обязательства и правильно выплачивают свои взносы», - говорится в сообщении SAT.

Хартия PortE будет направлена на борьбу с контрабандой товаров (Форум: REUTERS/Хосе Луис Гонсалес)

Это документ, который включает всю информацию, касающуюся товаров или товаров, мест происхождения, промежуточных пунктов и пунктов назначения, а также среды, с помощью которой они транспортируются; будь то по суше, воздуху, морю или реке; и, где это необходимо, включает информацию о передаче углеводородов и нефтепродукты.

SAT объявила о шести основных преимуществах Porte Charter, а именно:

- Подробно определите груз, чтобы быть уверенным в том, что перевозится и какие маршруты он следует.

- знать происхождение и назначение товара в случаях выборочной проверки, позволяющей предвидеть риски или угрозы, связанные с отправкой.

- Предоставлять информацию для разработки стратегий обеспечения безопасности движения на различных маршрутах.

- иметь элементы, позволяющие проверять операции, выполняемые лицами, участвующими в перемещении товаров.

- Предоставить элементы государственным учреждениям, ответственным за мониторинг и контроль проходов, чтобы проверить товары и доказать их законное пребывание и/или владение во время их передачи.

- Укреплять официальную торговлю, бороться с неформальной и контрабандой.

Он также работает над детальной идентификацией товаров, чтобы быть уверенным в том, что перевозится (Фото: REUTERS/Willy Kurniawan)

В зависимости от каждого типа транспорта, преимущества и способы его обработки меняются, это связано с тем, предназначен ли CFDI для входа или передачи. Чтобы ознакомиться со всеми функциями, перейдите по следующей ссылке: http://omawww.sat.gob.mx/cartaporte/Paginas/default.htm

Наконец, SAT напомнила, что когда кто-то перемещает товары, он должен сначала сформировать CFDI с приложением Carta Porte, которое сможет доказать их законное пребывание и/или владение ими во время перевозки, сопроводив их цифровым файлом или печатным изображением.

Он также отметил, что информация, которая будет записана в дополнении Porte Letter, будет зависеть от субъектов, участвующих в сделке, транспортных средств и типа CFDI (доход или перевод).

Следует отметить, что SAT после указа, опубликованного в Официальном вестнике Федерации (DOF) 4 марта, объявила, что с помощью фискальных стимулов, дополняющих автомобильное топливо, он стремится защитить покупательную способность мексиканских домохозяйств путем избежать реального роста публичных цен

Он полностью нацелен на налогоплательщиков, которые являются производителями и импортерами топлива, когда они продают топливо из первых рук на национальной территории, поэтому он будет иметь прямое влияние на все последующие операции, пока они не достигнут конечного потребителя.

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