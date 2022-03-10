Sánchez: It's time to start interconnections from Spain

Версаль (Франция), 10 марта Президент правительства Испании Педро Санчес считает, что после последствий конфликта на Украине «настало время» запустить из Испании объединение зеленого газа и водорода, финансируемое Европейским Союзом, и это поможет ее энергетике автономия. Санчес защищал импульс этих взаимосвязей в заявлениях журналистам по прибытии на неформальный саммит европейских лидеров в Версале, событие, которое, по его словам, должно послужить продвижению консенсуса сообщества перед лицом вторжения в Россию, хотя конкретные соглашения должны быть приняты на заседании Европейского совета в Брюсселе. 24 и 25 марта. По его мнению, это «матч туда-сюда», первый тайм которого проходит во французском городе и против которого Испания уверяет, что она четко излагает свою позицию. Он напомнил, что в Испании есть энергетический «микс», в котором 45 процентов ее производства электроэнергии приходится на возобновляемые источники энергии, которые он уточнил, что они «высококонкурентоспособны, дешевы, чисты и гарантируют энергетическую автономность». «Поэтому что не может быть приемлемым, так это то, что 20 процентов производства этой электроэнергии, то есть газа, загрязняют всю цену на электроэнергию, когда у нас должна быть более дешевая цена на электроэнергию», - добавил он. И это не дешево, сказал он, потому что то, как устанавливаются цены на энергетическом рынке в ЕС, не адекватно стрессам, которому сейчас подвергаются цены на электроэнергию и газ, и потому, что преобладание возобновляемых источников энергии в энергетическом «миксе» Испании не признается. По этой причине он считал, что эта система должна быть обновлена, поскольку его правительство в течение десяти месяцев просит «раз и навсегда устранить дисфункцию, которая снижает благосостояние граждан и подрывает конкурентоспособность испанской и европейской промышленности и экономики». Когда он спросил его, следует ли сейчас продвигать газопровод, чтобы соединить Испанию с остальной Европой, он подчеркнул, что «неприемлемо, чтобы Пиренейский полуостров был энергетическим островом». Особенно, когда он заверил, что может внести свой вклад в то, чтобы Европа имела меньшую зависимость от России из-за регазификационных мощностей Испании и мощностей по производству возобновляемых источников энергии наряду с Португалией. «Эти взаимосвязи должны быть сделаны. Настало время для нас их внедрить», - повторил президент правительства, который выступил за то, чтобы соединительные соединения газопровода были совместимы с соединениями возобновляемых источников энергии, таких как зеленый водород. Убедившись, что Испания и Португалия твердо привержены им, он дал понять, что инфраструктура для их жизнеспособности должна финансироваться ЕС, а не двумя странами полуострова. ШЕФ ББ/ПИ (фото) (видео)