AMÉRICATELESHOWTENDENCIASGRANDES LIBROSMIX5411
четверг 10 март 2022
більше новинбольше новостей
Россия

Sánchez: It's time to start interconnections from Spain

10 март 2022

Версаль (Франция), 10 марта Президент правительства Испании Педро Санчес считает, что после последствий конфликта на Украине «настало время» запустить из Испании объединение зеленого газа и водорода, финансируемое Европейским Союзом, и это поможет ее энергетике автономия. Санчес защищал импульс этих взаимосвязей в заявлениях журналистам по прибытии на неформальный саммит европейских лидеров в Версале, событие, которое, по его словам, должно послужить продвижению консенсуса сообщества перед лицом вторжения в Россию, хотя конкретные соглашения должны быть приняты на заседании Европейского совета в Брюсселе. 24 и 25 марта. По его мнению, это «матч туда-сюда», первый тайм которого проходит во французском городе и против которого Испания уверяет, что она четко излагает свою позицию. Он напомнил, что в Испании есть энергетический «микс», в котором 45 процентов ее производства электроэнергии приходится на возобновляемые источники энергии, которые он уточнил, что они «высококонкурентоспособны, дешевы, чисты и гарантируют энергетическую автономность». «Поэтому что не может быть приемлемым, так это то, что 20 процентов производства этой электроэнергии, то есть газа, загрязняют всю цену на электроэнергию, когда у нас должна быть более дешевая цена на электроэнергию», - добавил он. И это не дешево, сказал он, потому что то, как устанавливаются цены на энергетическом рынке в ЕС, не адекватно стрессам, которому сейчас подвергаются цены на электроэнергию и газ, и потому, что преобладание возобновляемых источников энергии в энергетическом «миксе» Испании не признается. По этой причине он считал, что эта система должна быть обновлена, поскольку его правительство в течение десяти месяцев просит «раз и навсегда устранить дисфункцию, которая снижает благосостояние граждан и подрывает конкурентоспособность испанской и европейской промышленности и экономики». Когда он спросил его, следует ли сейчас продвигать газопровод, чтобы соединить Испанию с остальной Европой, он подчеркнул, что «неприемлемо, чтобы Пиренейский полуостров был энергетическим островом». Особенно, когда он заверил, что может внести свой вклад в то, чтобы Европа имела меньшую зависимость от России из-за регазификационных мощностей Испании и мощностей по производству возобновляемых источников энергии наряду с Португалией. «Эти взаимосвязи должны быть сделаны. Настало время для нас их внедрить», - повторил президент правительства, который выступил за то, чтобы соединительные соединения газопровода были совместимы с соединениями возобновляемых источников энергии, таких как зеленый водород. Убедившись, что Испания и Португалия твердо привержены им, он дал понять, что инфраструктура для их жизнеспособности должна финансироваться ЕС, а не двумя странами полуострова.

новости без цензуры