Russian forces move northeast of Kiev to surround the capital

Российские войска перебрасывали бронетехнику на северо-восток Киева в четверг, пытаясь завершить операцию по окружению украинской столицы.

Команда AFP видела, как шлейфы дыма вышли из города Скибин, в нескольких сотнях метров от последнего контрольно-пропускного пункта, обозначающего северо-восточную границу Киева.

Украинские солдаты заявили, что ночью велись тяжелые бои за контроль над шоссе, ведущим в столицу.

«Военные действия продолжаются», — сказал один военнослужащий, которого опознали только как Сергия. Он добавил, что колонна российской бронетехники была частично уничтожена.

Команда AFP видела, как ракеты «Град» попали в Великую Дымерку, соседний город в 5 км от внешних границ Киева. Этот город оставался почти пустым в солнечный, но ледяной день.

По меньшей мере полдюжины ракет упали на объект, попав в несколько домов, которые, по-видимому, были пусты. Автомобиль журналистов был поврежден выстрелом.

Присутствие украинских войск в этом населенном пункте было минимальным, хотя местные жители сообщали о тяжелых боях прошлой ночью.

Василий Попов, 38-летний купец, назвал ситуацию «пугающей». «Но что нам делать? Некуда бежать или прятаться. Мы здесь живем», - сказал он.

Российские войска медленно окружают Киев. Они приблизились к северо-западу от столицы после первого вторжения в Украину 24 февраля.

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