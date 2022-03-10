Россия разрешит гуманитарные конвои только в том случае, если сначала предоставит свои данные

Международный проект, 10 марта Россия разрешит отправление гуманитарных конвоев из нескольких городов Украины в эту пятницу, 11-го числа, только в том случае, если номерные знаки транспортных средств и имена сопровождающих их должностных лиц будут предоставлены заранее Центр управления обороной Михаила Мизинцева, собранный агентством Интерфакс. В записке подчеркивается, что у чиновников будут изъяты мобильные телефоны, а устройства связи будут обыскиваться, «чтобы исключить сбор разведывательной информации о местоположении от подразделений Вооруженных сил России». «Мы предупреждаем украинскую сторону, что в будущем гуманитарные конвои будут пропущены только после предварительного предоставления списков транспортных средств и должностных лиц, сопровождающих гуманитарные конвои, включая водителей, в следующей форме: номер в порядке, марка транспортного средства, регистрационный номер, полное имя, номер паспорта, гражданство, для водителей, номер водительского удостоверения с разрешенными категориями транспортных средств», — сказал Мизинцев. Несколько тысяч мирных жителей удалось эвакуировать в этот четверг из различных украинских городов, особенно на севере, благодаря гуманитарным коридорам, согласованным между сторонами. ШЕФ нч-компакт-диск Примечание для подписчиков: Агентство EFE временно приостановило выпуск новостей из России из-за угрозы, которую представляет для своих журналистов недавно утвержденная реформа уголовного кодекса. EFE будет продолжать сообщать, насколько это возможно, из других мест об этом серьезном кризисе