Russia prohibits the export of certain foreign products and equipment

Россия запретила экспорт некоторых иностранных товаров и оборудования в четверг в ответ на экономические санкции, принятые западными странами из-за конфликта в Украине.

Эта мера распространяется на товары и оборудование, ранее импортированные в Россию из-за рубежа.

Правительство указало, что запрет затрагивает определенные технологии, связанные с телекоммуникациями, медициной, сельскохозяйственной техникой и электрооборудованием.

Он также включает локомотивы, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы и проекторы.

«Эта мера необходима для обеспечения стабильности российского рынка», — говорится в заявлении правительства, добавив, что она будет действовать до конца года.

Однако его можно экспортировать в страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), таможенного союза, возглавляемого Москвой, и в сепаратистские республики Южная Осетия и Абхазия.

Эти меры последовали за жесткими санкциями, принятыми Западом против Москвы после ее наступления на Украине, начатого 24 февраля.

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