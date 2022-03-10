Russia probably uses mercenaries to fight in Ukraine, according to London

Лондон, 10 марта британские службы военной разведки предупреждают, что Россия «вероятно» использует «опытных наемников» для участия в боевых действиях в Украине, указывая при этом на «заметное снижение» российской воздушной активности, согласно их последним новостным сообщениям. В последнем из этих сообщений, опубликованных через официальный аккаунт в Twitter британского министерства обороны, говорится, что «большая российская колонна (расположенная) к северо-западу от Киева добилась незначительного прогресса более чем за неделю и несет постоянные потери от рук украинских Вооруженных сил». Сторона далее заявляет, что в последние дни произошло «заметное снижение российской воздушной активности в целом», «вероятно, из-за неожиданной эффективности и устойчивости украинских сил противовоздушной обороны». Разведывательные службы также подчеркивают, что Россия разместила новобранцев в Украине, несмотря на предыдущие публичные заверения президента России Владимира Путина в том, что этого не делает. В другом месте, опубликованном прошлой ночью, британская разведка сообщает, что «опытные наемники из российских частных военных компаний (RMC), вероятно, развертываются для участия в боевых действиях в Украине, чтобы помочь российскому вторжению». В этой связи в тексте говорится, что российское государство «почти наверняка поддерживает обширные связи с российскими ЧВК, несмотря на их неоднократные отказы». Эти вышеупомянутые российские частные военные компании были обвинены в нарушении прав человека в нескольких странах, таких как Сирия, Ливия и Центральноафриканская Республика, действуя в пользу российского государства, добавляет партия. ШЕФ прк/джм/альф