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четверг 10 март 2022
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Россия

Russia probably uses mercenaries to fight in Ukraine, according to London

10 март 2022

Лондон, 10 марта британские службы военной разведки предупреждают, что Россия «вероятно» использует «опытных наемников» для участия в боевых действиях в Украине, указывая при этом на «заметное снижение» российской воздушной активности, согласно их последним новостным сообщениям. В последнем из этих сообщений, опубликованных через официальный аккаунт в Twitter британского министерства обороны, говорится, что «большая российская колонна (расположенная) к северо-западу от Киева добилась незначительного прогресса более чем за неделю и несет постоянные потери от рук украинских Вооруженных сил». Сторона далее заявляет, что в последние дни произошло «заметное снижение российской воздушной активности в целом», «вероятно, из-за неожиданной эффективности и устойчивости украинских сил противовоздушной обороны». Разведывательные службы также подчеркивают, что Россия разместила новобранцев в Украине, несмотря на предыдущие публичные заверения президента России Владимира Путина в том, что этого не делает. В другом месте, опубликованном прошлой ночью, британская разведка сообщает, что «опытные наемники из российских частных военных компаний (RMC), вероятно, развертываются для участия в боевых действиях в Украине, чтобы помочь российскому вторжению». В этой связи в тексте говорится, что российское государство «почти наверняка поддерживает обширные связи с российскими ЧВК, несмотря на их неоднократные отказы». Эти вышеупомянутые российские частные военные компании были обвинены в нарушении прав человека в нескольких странах, таких как Сирия, Ливия и Центральноафриканская Республика, действуя в пользу российского государства, добавляет партия. ШЕФ прк/джм/альф

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