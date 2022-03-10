Russia leaves the Council of Europe

Международная редакция, 10 марта Россия больше не будет участвовать в Совете Европы, потому что, утверждает он, страны Европейского союза и НАТО, враждебные Москве, «продолжают свой путь к разрушению» этого института «и общеевропейского гуманитарного и правовое пространство», — говорится в заявлении МИД России. В записке, которую сообщает официальное российское агентство ТАСС, Россия заверяет, что в Совете Европы страны ЕС и НАТО злоупотребляют своим большинством, чтобы навязать свои взгляды. «Россия не будет участвовать в преобразовании старейшей европейской организации» членами НАТО, послушно вслед за которыми последовал блок ЕС. Министерство также заверяет, что это учреждение, направленное на развитие сотрудничества европейских государств, стало пространством, где звучат «песни о превосходстве и хвастовстве Запада». «Пусть они наслаждаются взаимодействием друг с другом, без России», — заявили в министерстве, сообщает российское агентство. «Выход Совета Европы осуществляется на основании статьи 7 Устава Совета Европы по инициативе государства-члена, когда Генеральный секретарь официально уведомлен», — пояснил в четверг вице-президент Совета Российской Федерации Константин Косачев российское агентство РИА Новости. «Прекращение членства происходит в конце текущего года, если уведомление будет сделано в течение первых 9 месяцев этого года», — пояснил политик, имея в виду процесс выхода из Совета. Кроме того, «механизм выхода предполагает одновременную денонсацию Устава Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека», пояснил Косачев. Решение Москвы было принято на фоне российского вторжения в Украину, которое началось 24 февраля, конфликта, который усилил напряженность между правительством во главе с Владимиром Путиным и западными странами. ШЕФ инт-рмл/фп Примечание для подписчиков: Агентство EFE временно приостановило выпуск новостей из России из-за угрозы, которую представляет для своих журналистов недавно утвержденная реформа уголовного кодекса. EFE будет продолжать сообщать, насколько это возможно, из других мест об этом серьезном кризисе