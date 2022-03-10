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четверг 10 март 2022
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Россия

Russia has not officially informed the Council of Europe of its departure

10 март 2022

Страсбург, Франция, 10 марта Совет Европы заявил в четверг, что не получил официального сообщения от МИД России, подтверждающего его заявление о том, что он больше не будет участвовать в деятельности общеевропейской организации, созданной для защиты человека права и демократия. Пресс-секретарь генерального секретаря Совета Европы и директор по коммуникациям Дэниел Холтген объяснил Efe, что Россия не подтвердила это по включенным каналам, и добавил, что Комитет министров собирается сегодня, «чтобы продолжить дебаты по ситуации в Украине». Дипломатические источники отмечают, что существуют различные мнения о точном значении коммюнике Министерства иностранных дел России, в котором Россия «не будет участвовать в преобразовании старейшей европейской организации», поскольку упрекает, что страны, являющиеся членами ЕС НАТО злоупотребляет своим большинством, чтобы навязывать свои точки зрения. Есть сомнения в том, что на самом деле Москва намерена не участвовать в деятельности организации или ее «выходе». Последнее подразумевает вице-президент Совета Российской Федерации Константин Косачев. Комитет министров, являющийся директивным органом Совета Европы, 25 февраля уже принял решение приостановить «с немедленным вступлением в силу» участие России во всех органах после «вооруженной агрессии против Украины». Затем она применила к России статью 8 Устава Организации, которая предусматривает, что государство-член, серьезно нарушающее основополагающие принципы, «может быть лишено права представительства» и предложено выйти из него. На практике Россия в настоящее время «остается членом Совета Европы и участником его конвенций, в частности Европейской конвенции о правах человека». Аналогичным образом российский судья Европейского суда по правам человека остается одним из его членов. На следующей неделе Парламентская ассамблея Совета Европы, которая объединяет депутатов и сенаторов из 47 государств-членов, проведет внеочередную сессию, единственной проблемой которой станет вторжение России. На пленарном заседании будут проведены срочные дебаты по «последствиям агрессии России против Украины», и резолюция будет принята на голосование. Кроме того, запланировано выступление президента Украины Владимира Зеленского, хотя и ожидает подтверждения, в режиме видеоконференции. На собрании также выступят генеральный секретарь организации Мария Пейчинович, президент палаты Тини Кокс и представитель итальянского правительства как страны, которая до мая председательствует в организации. ШЕФ га/ак/альф

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