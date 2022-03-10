Rome, Leicester and Marseille comply with the script

Писая спорт, 10 марта Рома, Лестер и Олимпик Марсель, три из фаворитов на победу в Лиге конференций, твердо стояли и выполнили сценарий после победы над Витессом (0-1), Ренном (2-0) и Базелем (2-1) в первом матче раунда 16 соответственно. В первом раунде поединков до четвертьфинала не было сюрпризов. Если что, ничья ПСВ Эйндховена на его стадионе против Копенгагена (4-4) в дуэли, полной альтернатив, в которой Коди Гакпо забил дубль за голландскую команду, а также пропустил пенальти. Теперь PSV придется пострадать по возвращении, чтобы остаться в соревновании. Роме хватило победить португальца Серхио Оливера, который в итоге был исключен, чтобы одержать победу в своем визите в Витесс. Команда Жозе Моуринью сделала достаточно, чтобы победить. У него едва было больше шансов, только один ясный Джанлука Манчини почти в конце, и он не слишком много уступил. Он подчинился, не хвастаясь. Чуть больше сокращения вывело Лестер из европейской ночи. Он победил Ренн с одним голом в каждой части Марка Олбритона и Келечи Ихеаначо на валторне. Как и Рома, он обогнал своего унылого соперника и даже смог взять гол в ворота Мартина Терьера, который нашел отличную остановку Каспера Шмейхеля, который избежал гола, который был бы неудобен для английской команды. Марселю придется защищать более жесткий результат по возвращении. Поляк Аркасюш Милик вернул себе голевой нос после четырех официальных матчей без голов. Он открыл счет в первом тайме с пенальти и сделал счет 2:0 за двадцать минут, воспользовавшись подбором внутри бокса. Однако Себастьяно Эспозито мощным ударом сделал вечеринку немного горькой Марселю, которому придется потеть своим рейтингом. В оставшихся матчах ПАОК обыграл Гент (1:0), «Фейерноорд» — «Партизан» (2:5), «Славию» — «ЛАСК» (4-1) и «Бодо/Глими» — «АЗ Алкмаар» (2:1). ШЕФ джл/джл