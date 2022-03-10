Ривер Плейт был неудержим и потерпел поражение со счетом 5:0

В шестом матче турнира Аргентина - Кубок Аргентины 2022 Миллонарио взвесил свой дом и выиграл в отличной категории у Лаферрере. Бруно Сукулини (25 футов 1 кв), Хулиан Альварес (33 балла), Хуан Фернандо Кинтеро (46, пенальти), Андрес Эррера (34, 2Q) и Хосе Парадела (402Q) стали авторами ошеломляющего триумфа местной команды.

Ривер Плейт была возможность увеличить разницу благодаря броску Николаса де ла Круса, который не смог реализовать, врезавшись мячом в клюшку на 84-й минуте второго этапа.

Хулиан Альварес был фигурой партии. Нападающий «Ривер Плейт» забил 1 гол и 5 раз добил ворота соперника.

Другим важным игроком матча стал Андрес Эррера. Защитник Ривер Плейт сыграл важную роль в забитии 1 гола.

Защитник Агустин Вальехос де Лаферрере взял Томаса Почеттино из Ривер Плейт танцевать за рулем и бросил в него трубку на 72 минуты во второй этап.

Это была игра с большим количеством фолов и многочисленными перерывами. Было 3 увещевания: Лукас Мулацци, Маркос Розети и Родриго Гутьеррес.

Технический директор Ривер, Марсело Гальярдо, выдвинул стратегию 4-5-1 с Франко Армани в цели; Андрес Эррера, Джонатан Майдана, Леандро Гонсалес Пирес и Элиас Гомес на оборонительной линии; Бруно Сукулини, Агустин Палавесино, Николас Де Ла Крус, Хуан Фернандо Кинтеро и Эсекьель Барко в посередине и Хулиан Альварес в середине атаки.

Со своей стороны, те, кто возглавлял Кристиан Альдирико, выступали по схеме 4-4-2 с Карлосом Морелем по трем искам; Родриго Гутьеррес, Лукас Мулацци, Эрнан Ортис и Ариэль Силиман в защите; Алексис Вивас, Науэль Сантьяго, Пабло Монхе и Габриэль Диас в середине двора; и Маркос Розети и Хулиан Родригес Сегер на переднем плане.

Судья Пабло Хименес был выбран для выполнения действий игры.

Миллонарио все еще жив в Аргентине - Кубок Аргентины 2022 и переходит к шестнадцатому

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