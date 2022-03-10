У Ривер Плейт ничего не осталось, но дома обыграла «Ливерпуль» (U) со счетом 1:0

Ривер Плейт был отмечен на стадионе Сентенарио в новый день для ключа Uruguay 2. Визит забил единственный гол в матче за 17 минут первого тайма через Тьяго Борбаса с пенальти.

Лучшим игроком матча стал Тьяго Борбас. Полузащитник «Ривер Плейт» забил 1 гол, сделал 18 ключевых пасов и 3 раза искал гол соперника.

Сальвадор Ичасо также выделялся на стадионе Centenario. Вратарь «Ривер Плейт» показал себя, когда спас 7 бросков.

Это была игра с большим количеством фолов и многочисленными перерывами. Было много наставлений: Орасио Салаберри, Фабрисио Диас, Матиас Альфонсо, Тиаго Борбас, Маркос Монтьель, Сантьяго Ромеро, Игнасио Родригес. Фабрисио Диас был исключен за двойной желтый (3 ', 2 т) и Маркос Монтьель за двойной желтый (48', 2 Т).

Тренер Ливерпуля Хорхе Бава предложил формирование 3-4-3 с Карлосом Лентинелли в воротах; Игнасио Родригес, Лукас Лемос и Хоакин Соса на оборонительной линии; Гастон Мартирена, Фабрисио Диас, Эрнан Фигередо и Агустин Кайетано в середине; и Пабло Гонсалес, Тиаго Вечино и Гонсало Карнейро в атака.

Со своей стороны, команда Густаво Диаса вышла на корт по схеме 4-5-1 с Сальвадором Ичазо по трем искам; Максимилиано Перейра, Орасио Салаберри, Сантьяго Брунелли и Роке Рамирес в защите; Маркос Монтьель, Тиаго Борбас, Матиас Альфонсо, Гонсало Наполи и Гонсало Кастро в середине суд, а Николас Соса лидирует.

Йендер Эррера был судьей, который вел матч на стадионе Сентенарио.

Победа, достигнутая в эту среду, позволяет Ривер Плейт со спокойной душой прибыть в следующую среду, 16 марта, в матче, который определит выход в групповой этап.

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