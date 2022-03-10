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четверг 10 март 2022
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Россия

Езда на метро Медельина будет бесплатной во время выборов в это воскресенье, 13 марта

Мэр столицы Антьокии также объявил, что возможность добровольной оплаты будет сохранена для тех, кто не собирается голосовать или хочет поддержать систему метро.

10 март 2022

Мэр Медельина Даниэль Кинтеро через свой аккаунт в Twitter объявил, что метро в столице Антьокии будет свободным в день выборов в Конгресс. Первые выборы в стране состоятся в следующее воскресенье, 13 марта, и к этому дню жителям этого города не придется платить за билеты, чтобы переехать с одной стороны на другую.

«Важно: мы достигли соглашения, которое позволит метро быть свободным в день выборов. Возможность добровольной оплаты будет сохранена для тех, кто не собирается голосовать или, несмотря на это, хочет поддержать систему Metro», — написал Кинтеро.

К этой мере присоединяются и другие меры, созданные в других городах для обеспечения безопасности выборов и обеспечения надлежащих условий для голосования населения. Стоит вспомнить, что в это воскресенье в Колумбии открылись избирательные участки для избрания новых членов Палаты представителей и Сената. Кроме того, можно будет проголосовать за одну из трех консультаций, которые конкурируют за пост президента страны: Коалиция Centro Esperanza, Исторический пакт и Команда Колумбии.

Министерство внутренних дел издало постановление, в котором излагаются правила и действующие ограничения на эти выходные. Первоначально был принят сухой закон, то есть тот, который запрещает продажу и употребление алкогольных напитков в определенные часы дня. Мера вступит в силу с 6:00 дня в субботу, 12 марта, и продлится до 6:00 утра в понедельник, 14 марта. Это решение принимается в свете статьи 206 Избирательного кодекса, которая уточняет, что мера должна действовать со дня, предшествующего дню выборов, до 6 утра следующего дня.

«(...) издаются положения о сохранении общественного порядка в период выборов в Конгресс Республики 13 марта 2022 года и издаются другие положения», - говорится в заявлении Министерства внутренних дел. Как было принято, продажа и потребление хмельных напитков будут ограничены с 6:00 дня в субботу, 12 марта, до 6:00 утра в понедельник, 14 марта. Аналогичным образом, закрытие разрешенных сухопутных и речных пограничных переходов было предписано в 00:00 12 марта и 23:59 13 марта (...) Муниципальные мэры назначают соответствующие наказания за нарушение этого правила в соответствии с положениями соответствующих полицейских кодексов», - говорится в документе.

В феврале, учитывая возможность объявления, Асобарес (Колумбийская ассоциация адвокатов) обратился в Конституционный суд с просьбой продвинуться в пересмотре избирательного кодекса, особенно в том, что касается вопроса о сухом законе о выборах. Дэвид Контрерас, член национального совета директоров образования, пояснил, что в Конгрессе Республики уже проделана работа с различными коллегиями по реформе Избирательного кодекса, по положениям о введении сухого закона для обычных выборов, «в шесть часов дня на Суббота, до шести часов утра понедельника».

«В связи с выборами в марте (Конгресс Республики), мае (первый тур президентских выборов) и июне (возможный второй тур президентских выборов) Конституционный суд должен оперативно принять решение о пересмотре этого закона, принятого в Конгрессе, где сухой закон ограничивается график выборов на день», — прокомментировал Контрерас.

«Такое решение в значительной степени помогло бы нескольким видам экономической деятельности и их рабочей силе, что увидело бы бесконечно меньшее влияние на ущерб, который она нанесла с 1980-х годов, когда реальность социального, политического и общественного порядка была другой», - утверждал он. Адриана Плата, президент Asobares, подчеркнула, насколько важны даже один уик-энд для этого сектора.

«Выходные — это все в нашей деятельности. Работа учреждений сосредоточена на пятницах, субботах и воскресеньях, которые с 12 рабочими днями должны быть покрыты расходы за весь месяц», - сказал он, отметив, что «каждый выходной, который проходит, имеет конкретное назначение, где общее правило заключается в том, что один предназначен для расчета заработной платы, второй - для арендных платежей, третий - для оплаты поставщиков и услуг и четвертый - рентабельность компании и обеспечение налогов», - заверил он.

Представители профсоюза, принимая во внимание свои позиции, просят Конституционный суд о том, что «в преддверии трех трудных месяцев, которые предстоят с вступлением в силу сухого закона, и что после двух самых трудных лет для индустрии развлечений это будет большим импульсом и надежду на то, что процедура и решение суда об обеспечении того, чтобы ограничение сухого закона было скорректировано исключительно и исключительно с учетом времени и дня назначения на выборах».


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