Езда на метро Медельина будет бесплатной во время выборов в это воскресенье, 13 марта

Мэр Медельина Даниэль Кинтеро через свой аккаунт в Twitter объявил, что метро в столице Антьокии будет свободным в день выборов в Конгресс. Первые выборы в стране состоятся в следующее воскресенье, 13 марта, и к этому дню жителям этого города не придется платить за билеты, чтобы переехать с одной стороны на другую.

«Важно: мы достигли соглашения, которое позволит метро быть свободным в день выборов. Возможность добровольной оплаты будет сохранена для тех, кто не собирается голосовать или, несмотря на это, хочет поддержать систему Metro», — написал Кинтеро.

К этой мере присоединяются и другие меры, созданные в других городах для обеспечения безопасности выборов и обеспечения надлежащих условий для голосования населения. Стоит вспомнить, что в это воскресенье в Колумбии открылись избирательные участки для избрания новых членов Палаты представителей и Сената. Кроме того, можно будет проголосовать за одну из трех консультаций, которые конкурируют за пост президента страны: Коалиция Centro Esperanza, Исторический пакт и Команда Колумбии.

Министерство внутренних дел издало постановление, в котором излагаются правила и действующие ограничения на эти выходные. Первоначально был принят сухой закон, то есть тот, который запрещает продажу и употребление алкогольных напитков в определенные часы дня. Мера вступит в силу с 6:00 дня в субботу, 12 марта, и продлится до 6:00 утра в понедельник, 14 марта. Это решение принимается в свете статьи 206 Избирательного кодекса, которая уточняет, что мера должна действовать со дня, предшествующего дню выборов, до 6 утра следующего дня.

«(...) издаются положения о сохранении общественного порядка в период выборов в Конгресс Республики 13 марта 2022 года и издаются другие положения», - говорится в заявлении Министерства внутренних дел. Как было принято, продажа и потребление хмельных напитков будут ограничены с 6:00 дня в субботу, 12 марта, до 6:00 утра в понедельник, 14 марта. Аналогичным образом, закрытие разрешенных сухопутных и речных пограничных переходов было предписано в 00:00 12 марта и 23:59 13 марта (...) Муниципальные мэры назначают соответствующие наказания за нарушение этого правила в соответствии с положениями соответствующих полицейских кодексов», - говорится в документе.

В феврале, учитывая возможность объявления, Асобарес (Колумбийская ассоциация адвокатов) обратился в Конституционный суд с просьбой продвинуться в пересмотре избирательного кодекса, особенно в том, что касается вопроса о сухом законе о выборах. Дэвид Контрерас, член национального совета директоров образования, пояснил, что в Конгрессе Республики уже проделана работа с различными коллегиями по реформе Избирательного кодекса, по положениям о введении сухого закона для обычных выборов, «в шесть часов дня на Суббота, до шести часов утра понедельника».

«В связи с выборами в марте (Конгресс Республики), мае (первый тур президентских выборов) и июне (возможный второй тур президентских выборов) Конституционный суд должен оперативно принять решение о пересмотре этого закона, принятого в Конгрессе, где сухой закон ограничивается график выборов на день», — прокомментировал Контрерас.

«Такое решение в значительной степени помогло бы нескольким видам экономической деятельности и их рабочей силе, что увидело бы бесконечно меньшее влияние на ущерб, который она нанесла с 1980-х годов, когда реальность социального, политического и общественного порядка была другой», - утверждал он. Адриана Плата, президент Asobares, подчеркнула, насколько важны даже один уик-энд для этого сектора.

«Выходные — это все в нашей деятельности. Работа учреждений сосредоточена на пятницах, субботах и воскресеньях, которые с 12 рабочими днями должны быть покрыты расходы за весь месяц», - сказал он, отметив, что «каждый выходной, который проходит, имеет конкретное назначение, где общее правило заключается в том, что один предназначен для расчета заработной платы, второй - для арендных платежей, третий - для оплаты поставщиков и услуг и четвертый - рентабельность компании и обеспечение налогов», - заверил он.

Представители профсоюза, принимая во внимание свои позиции, просят Конституционный суд о том, что «в преддверии трех трудных месяцев, которые предстоят с вступлением в силу сухого закона, и что после двух самых трудных лет для индустрии развлечений это будет большим импульсом и надежду на то, что процедура и решение суда об обеспечении того, чтобы ограничение сухого закона было скорректировано исключительно и исключительно с учетом времени и дня назначения на выборах».





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