Results of the first leg of the round of 16 of the Europa Conference League

Вот результаты первого матча Лиги конференций Европы, который прошел в этот четверг:
ПАОК (ГРЕЦИЯ) 1 Куртич (58)
Гент (БЕЛ) 0
Партизан Белград (SRB) 2 Начо (13), Йович (46)
Фейеноорд (Нед) 5 Торнстра (20, 77), Десерты (52), Гертруида (64), Синистерра (71)
Славия Прага (Чехия) 4 Сор (3, 29), Олайинка (83), Траоре (85)
ЛАСК (АВТО) 1 Балтийский (67)
Скорость (НЭД) 0
Рим (Италия) 1 Серджо Оливейра (45+1)
Будё/Глимт (НОР) 2 Пеллегрино (39) Солбаккен (90+1 пенальти)
АЗ Алкмар (НЕД) 1 Абухал (73)
Лестер (ENG) 2 Олбрайтон (30), Ихеаначо (90+3)
Ренн (FRA) 0
Марселла (FRA) 2 Милик (19 пенальти и 68)
Базель (Швейцария) 1 Эспозито (80)
ПСВ Эйндховен (NED 4) Гакпо (21, 70), Дон (50), Захави (85)
ФК Копенгаген (ДЕН) 4 Йоханнессон (6), Пеп Биль (23, 78), Лерагер (43)
Ответные матчи 17 марта
афп-мкд