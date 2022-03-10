AMÉRICATELESHOWTENDENCIASGRANDES LIBROSMIX5411
четверг 10 март 2022
більше новинбольше новостей
Россия

Results of the first leg of the round of 16 of the Europa Conference League

10 март 2022

Вот результаты первого матча Лиги конференций Европы, который прошел в этот четверг:

ПАОК (ГРЕЦИЯ) 1 Куртич (58)

Гент (БЕЛ) 0

Партизан Белград (SRB) 2 Начо (13), Йович (46)

Фейеноорд (Нед) 5 Торнстра (20, 77), Десерты (52), Гертруида (64), Синистерра (71)

Славия Прага (Чехия) 4 Сор (3, 29), Олайинка (83), Траоре (85)

ЛАСК (АВТО) 1 Балтийский (67)

Скорость (НЭД) 0

Рим (Италия) 1 Серджо Оливейра (45+1)

Будё/Глимт (НОР) 2 Пеллегрино (39) Солбаккен (90+1 пенальти)

АЗ Алкмар (НЕД) 1 Абухал (73)

Лестер (ENG) 2 Олбрайтон (30), Ихеаначо (90+3)

Ренн (FRA) 0

Марселла (FRA) 2 Милик (19 пенальти и 68)

Базель (Швейцария) 1 Эспозито (80)

ПСВ Эйндховен (NED 4) Гакпо (21, 70), Дон (50), Захави (85)

ФК Копенгаген (ДЕН) 4 Йоханнессон (6), Пеп Биль (23, 78), Лерагер (43)

Ответные матчи 17 марта

афп-мкд

новости без цензуры