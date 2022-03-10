Results of the first leg of the round of 16 of the Europa Conference League

Вот результаты первого матча Лиги конференций Европы, который прошел в этот четверг:

ПАОК (ГРЕЦИЯ) 1 Куртич (58)

Гент (БЕЛ) 0

Партизан Белград (SRB) 2 Начо (13), Йович (46)

Фейеноорд (Нед) 5 Торнстра (20, 77), Десерты (52), Гертруида (64), Синистерра (71)

Славия Прага (Чехия) 4 Сор (3, 29), Олайинка (83), Траоре (85)

ЛАСК (АВТО) 1 Балтийский (67)

Скорость (НЭД) 0

Рим (Италия) 1 Серджо Оливейра (45+1)

Будё/Глимт (НОР) 2 Пеллегрино (39) Солбаккен (90+1 пенальти)

АЗ Алкмар (НЕД) 1 Абухал (73)

Лестер (ENG) 2 Олбрайтон (30), Ихеаначо (90+3)

Ренн (FRA) 0

Марселла (FRA) 2 Милик (19 пенальти и 68)

Базель (Швейцария) 1 Эспозито (80)

ПСВ Эйндховен (NED 4) Гакпо (21, 70), Дон (50), Захави (85)

ФК Копенгаген (ДЕН) 4 Йоханнессон (6), Пеп Биль (23, 78), Лерагер (43)

Ответные матчи 17 марта

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