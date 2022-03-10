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четверг 10 март 2022
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Россия

Putin: says that Russia is fulfilling its obligations in energy supply

10 март 2022

International Writing, 10 марта Президент России Владимир Путин заверил сегодня, что Москва выполняет все свои обязательства по поставкам энергоресурсов в Европу и другие части мира, включая Украину. «Что касается тех стран, которые предпринимают враждебные шаги по отношению к нашей стране и нашей экономике, мы прекрасно знаем, что они призывают своих граждан затянуть пояса, одеться теплее. И они говорят о санкциях, которые они вводят против нас как о причине ухудшения их ситуации», - заявил Путин во время встречи с членами правительства, сообщают российские ведомства. Он добавил: «Все кажется очень странным, тем более что мы выполняем все свои обязательства. Еще раз подчеркну, что мы выполняем все свои обязательства в области энергоснабжения», — заявил Путин во время встречи с членами своего правительства. ШЕФ инт/vh/т.е

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