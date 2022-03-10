Putin: says that Russia is fulfilling its obligations in energy supply

International Writing, 10 марта Президент России Владимир Путин заверил сегодня, что Москва выполняет все свои обязательства по поставкам энергоресурсов в Европу и другие части мира, включая Украину. «Что касается тех стран, которые предпринимают враждебные шаги по отношению к нашей стране и нашей экономике, мы прекрасно знаем, что они призывают своих граждан затянуть пояса, одеться теплее. И они говорят о санкциях, которые они вводят против нас как о причине ухудшения их ситуации», - заявил Путин во время встречи с членами правительства, сообщают российские ведомства. Он добавил: «Все кажется очень странным, тем более что мы выполняем все свои обязательства. Еще раз подчеркну, что мы выполняем все свои обязательства в области энергоснабжения», — заявил Путин во время встречи с членами своего правительства. ШЕФ инт/vh/т.е