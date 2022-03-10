Putin says Russia will be able to overcome Western sanctions

International Writing, 10 марта Президент России Владимир Путин заявил сегодня, что Москва сможет преодолеть последствия санкций, предупредил, что может управлять активами иностранных компаний, покидающих страну, и что она выполняет свои обязательства по поставкам энергоресурсов в Европа и другие части мира. Путин заявил, что Россия может управлять активами иностранных компаний, которые прекращают свою деятельность в России или покидают страну в ответ на вторжение в Украину, заявил он на встрече с членами своего правительства, собранной российскими ведомствами. «Мы не собираемся закрываться ни для кого, мы открыты для работы со всеми нашими зарубежными партнерами, которые этого хотят. Права иностранных инвесторов и коллег, которые остаются в России и работают в России, должны быть надежно защищены», — сказал он. Но добавил: «Я прошу правительство не упускать из виду это, перед теми, кто собирается закрыть свои заводы, здесь мы должны действовать решительно... Таким образом, как предложил председатель правительства, нам придется ввести внешнее управление, а затем передать эти компании тем, кто хочет работать». «Есть достаточно юридических инструментов, рыночных инструментов», - сказал он. Таким образом, президент реагировал на выход или прекращение операций в России сотен иностранных компаний, занимающихся товарами и услугами, из различных секторов с начала наступления на Украину 24 февраля. Путин заверил, что Москва выполняет все свои обязательства по поставкам энергоресурсов в Европу и другие части мира, включая Украину. «Что касается тех стран, которые предпринимают враждебные шаги по отношению к нашей стране и нашей экономике, мы прекрасно знаем, что они призывают своих граждан затянуть пояса, одеться теплее. И они говорят о санкциях, которые они вводят против нас, как о причине ухудшения их ситуации», - сказал он. Он добавил: «Все кажется очень странным, тем более что мы выполняем все свои обязательства. Еще раз подчеркну, что мы выполняем все свои обязательства в области энергоснабжения». Он уверен, что Россия сможет преодолеть трудности, создаваемые западными санкциями, с помощью стран, которые их не поддерживают. «Мы вместе с нашими партнерами, которые не признают эти незаконные действия, несомненно, найдем решение всех проблем, которые они пытаются создать для нас», - предупредил российский президент. Путин также отверг вину России в росте цен на нефть в США и заявил, что это решение Вашингтона прекратить импорт российского топлива. Наконец, он отметил, что США пытаются обвинить Россию «в собственных ошибках» и что сейчас они пытаются договориться о покупке нефти у стран, в отношении которых они ранее вводили санкции, таких как Иран или Венесуэла, поэтому то же самое произойдет и в отношении России. ШЕФ инт/vh/т.е