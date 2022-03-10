Протест против МВФ: протестующие разбили окна в офисе Кристины Киршнер

Demonstrators protest outside the National Congress, as members of the parliament debate the government's agreement with the International Monetary Fund (IMF), in Buenos Aires, Argentina March 10, 2022. REUTERS/Agustin Marcarian

Офис Кристины Киршнер подвергся нападению во время демонстрации, которую левые группы провели перед Конгрессом в знак протеста против соглашения с МВФ. В этом контексте группа мужчин в капюшонах бросала камни и разбивала окна офиса вице-президента, который во время нападения находился на первом этаже.

Также пострадали офисы официальных сенаторов Хосе Майанса (президента блока Фронта Тодоса) на втором этаже и Оскара Паррилли на третьем этаже. На данный момент ни один официальный источник не сообщил о физической неприкосновенности Кристины Киршнер.

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