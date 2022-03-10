Prosecutor's Office opens investigation into Castillo advisers for criminal organization

Лима, 10 марта Государственное министерство Перу начало предварительное расследование в отношении советников президента Педро Кастильо и других должностных лиц Дворца правительства за предполагаемое преступление преступной организации, сообщает газета El Comercio в четверг. Согласно финансовому положению, опубликованному этим СМИ, расследование является ответом на заявления некоторых бывших членов правительства Кастильо, в том числе бывшего премьер-министра Мирты Васкес, которая осудила существование предполагаемого «теневого кабинета», который они обвинили в «ошибках» в отношении президента. Это дело расследует Биберто Кастильо Леон, который был советником Кастильо до 1 февраля, после того как он был назван ответственным за неудачное назначение Даниэля Салавери президентом государственной нефтяной компании Petroperú. Расследование также доходит до заместителя генерального секретаря президентской канцелярии Бедера Камачо и советника президента Сандры Пайко, а также других должностных лиц, таких как Уилсон Петрель, Родольфо Рамирес, Франко Помалая, Хосе Луис Кристобаль Киспе и Хайме Идрого Мехия. После своей отставки с поста главы кабинета в январе прошлого года Васкес выразила сожаление по поводу действий некоторых советников Кастильо, посчитав, что они создали повестку дня, которая не позволила президенту поддерживать хорошую связь с Советом министров. «Я хочу выразить свою обеспокоенность по поводу консультативной среды, которая у него есть, которая часто заставляет его совершать такого рода ошибки. Вместо того, чтобы показать, что это такое, они принимают эти неправильные решения», - сказал Васкес в диалоге со станцией RPP. Тем, кто, однако, имел самые жесткие слова против близкого окружения Кастильо, был бывший генеральный секретарь президентского кабинета Карлос Хайко, который в своем письме об отставке предупредил о «вредном влиянии, которое некоторые советники кабинета и чиновники оказывают на их решения вроде теневого кабинета». Согласно документу, предварительное расследование прокуратурой было начато на 60 дней, хотя срок может быть продлен еще до 36 месяцев, поскольку дело рассматривалось как дело об организованной преступности. Эта информация была обнародована на следующий день после того, как пленарное заседание Конгресса проголосовало за доверие кабинета под председательством юриста Анибала Торреса, четвертого Кастильо с момента вступления в должность президента, чуть более семи месяцев назад. Несмотря на это одобрение, которое было достигнуто с небольшим отрывом, правителю все же приходится сталкиваться с просьбой об импичменте со стороны секции политической оппозиции, которая называет его «моральной неспособностью» остаться на своем посту. Этот запрос охватывает 20 пунктов, которые включают в себя как раз предполагаемое существование теневого кабинета, а также заявление предпринимательницы, которая связала правителя с предполагаемой коррупционной сетью, предполагаемые связи бывшего министра с терроризмом и торговлей влиянием в полицейских тендерах и продвижении по службе. и военное дело. Ходатайство об импичменте, выдвинутое законодателем Хорхе Монтойей из ультраправой партии «Народное обновление», будет представлено на пленарном заседании Конгресса на следующей сессии, когда необходимо будет решить, принимать или нет процедуру, для чего требуется положительное голосование 52 голосов. 130 законодателей. Если это произойдет, Кастильо или его адвокат должны будут явиться на пленарное заседание, чтобы ответить за выдвинутые против него обвинения, как это было в ноябре 2020 года тогдашним президентом Мартином Вискаррой, который в конечном итоге был смещен. Возможное отстранение Кастильо, которое аналитики считают маловероятным на данный момент, потребует положительного голосования 87 членов законодательного органа. В конце прошлого года оппозиция уже пыталась выдвинуть предложение об импичменте Кастильо, но эта просьба не смогла получить 52 голоса, которые были допущены к пленарному заседанию Конгресса. ШЕФ кср/ммр/ч