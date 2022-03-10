Цены Уход за одеждой: правительство запустило «Acción Moda» с одеждой в 2000 магазинах

A woman looks at cloth at Polish fashion retailer LPP brand Reserved shop, amid the coronavirus disease (COVID-19), in Warsaw, Poland, September 4, 2020. Picture taken September 4, 2020. REUTERS/Kacper Pempel

Правительство запустило программу доступных цен на покупку одежды. Под названием «Acción Moda» около 70 ведущих брендов будут предлагать одежду по более доступным ценам примерно в 2000 торговых точках по всей стране.

Каждый бренд будет предлагать не менее 15 продуктов по более низким ценам в своих помещениях. Эти предметы одежды будут обозначены официальной этикеткой. Инициатива была согласована между Секретариатом промышленности Министерства производства и Палатой швейной промышленности Аргентины (CIAI).

Ожидается, что программа будет работать в течение следующих 90 дней, а затем будет рассмотрена, чтобы увидеть ее результаты. «Эта акция распространяется по всей стране, во всех провинциях с 2000 точками продаж, где вы найдете более доступные продукты от 70 самых важных брендов Аргентины. Таким образом, он имеет самый высокий уровень качества», - пояснил Клаудио Дрешер, президент CIAI, в своих заявлениях каналу America.

«Существует мнение, что одежда выросла больше, чем другие товары. Но 2018 и 2019 годы были худшими годами для нашей отрасли с точки зрения рецессии и низкого потребления. Большинство производителей являются МСП, затронутыми этим. Цены — это цены, по которым его можно было продать. Когда мы думали, что сможем выйти на улицу, мы столкнулись с пандемией», — добавил директор палаты.

Клаудио Дрешер и Матиас Кулфас во время презентации программы

«Нужно как-то продать одежду, чтобы иметь капитал для создания следующей коллекции. У нас было семь месяцев в закрытых помещениях проспектов и торговых центров, и одежду продавали по той цене, которая могла быть. Сегодня мы обнаруживаем, что, помимо инфляционной структуры Аргентины, у нас есть международная инфляция, которая затрагивает все страны. Увеличились вводимые ресурсы, используемые в промышленности, хлопок, фрахт, полиэстер. У нас около 30% импортируемых ресурсов», — добавил Дрешер.

За последний год рост цен в секторе одежды был одним из самых высоких среди показателей, измеряемых Indec. В конце 2021 года Фонд ProTeJer — организация, объединяющая основные компании текстильной промышленности и их цепочки создания стоимости — объяснил, что рост цен был связан, среди прочего, с рекордным ростом сырья во всем мире.

Кроме того, была добавлена стоимость фрахта, поскольку до пандемии контейнер стоил 2000 долларов США, а затем вырос до более чем 12 000 долларов США. Компания также упомянула другие переменные, такие как эффект обменного курса и структурные узкие места из-за сложности поиска швейных мастерских. Между тем, фонд заявил, что в условиях сокращения внутреннего рынка из-за потери покупательной способности населения «удельная стоимость продукта выросла, потому что постоянные затраты должны распределяться между меньшим количеством единиц».

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