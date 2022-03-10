Preventive arrest issued to former Honduran police chief demanded by the US

Тегусигальпа, 10 марта В четверг гондурасский судья произвел «превентивный арест» бывшего начальника Национальной полиции Гондураса Хуана Карлоса Бонилью Вальядареса, которого Соединенные Штаты обвиняют в двух преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и одно - с применением оружия. Представитель Верховного суда Мелвин Дуарте сообщил журналистам, что эта мера была вынесена на информационном слушании перед естественным судьей в штабе армии, куда Бонилья Вальядарес прибыл в соответствии с жесткими мерами безопасности. Первоначально слушание планировалось провести в Верховном суде, но оно было перенесено в военную часть из-за отсутствия электричества в штаб-квартире судебной власти из-за планового отключения, заранее запланированного государственной энергетической компанией, пояснил Дуарте. Судья, назначенный Верховным судом, решил отправить Бонилью Вальядарес в первый пехотный батальон, недалеко от Тегусигальпы, и назначил ее второе слушание на 8 апреля для «эвакуации и доказательств», сказал представитель судебной власти. ОБВИНЕНИЯ В ТОРГОВЛЕ НАРКОТИКАМИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОРУЖИЯ Прокуратура Нью-Йорка обвиняет Бонилья Вальядарес по двум пунктам, связанным с незаконным оборотом наркотиков и применением оружия, за что ему может грозить максимальное пожизненное заключение в США и что также связано с бывшим президентом Гондураса Хуаном Орландо Эрнандесом. Бывший директор полиции обвиняется в участии в сговоре с целью ввоза кокаина в Соединенные Штаты, использовании и ношении пулеметов и разрушительных устройств в связи с заговором с целью импорта наркотиков, а также в использовании и ношении огнестрельного оружия для содействия заговору с целью импорта кокаина. Бонилья Вальядарес, который занимал пост главы Национальной полиции с 2012 по 2013 год, был захвачен в эту среду в секторе Самбрано, примерно в 30 километрах к северу от Тегусигальпы, столицы страны, и был переведен в то же специальное подразделение Национальной полиции, в котором находится бывший президент Эрнандес» предварительное заключение» (2014-2022 гг.). Бывший правитель был схвачен 15 февраля в своем доме в Тегусигальпе, через день после того, как посольство США запросило через министерство иностранных дел Гондураса его «формальный временный арест», в целях «экстрадиции», за преступления, связанные с наркоторговлей и оружием. США рассекретили 7 февраля включение Хуана Орландо Эрнандеса, который появится 16 марта на втором слушании, для эвакуации улик, в свой список коррумпированных в июле прошлого года, еще находясь на своем посту, за его предполагаемую связь с наркоторговлей. БЫВШИЙ НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ ЗЛОУПОТРЕБИЛ ДОЛЖНОСТЬЮ В апреле 2020 года окружной прокурор Манхэттена Джеффри Берман пояснил в заявлении, что бывший начальник полиции сыграл «ключевую роль в международном заговоре с наркоторговлей» и совершил преступления от имени осужденного бывшего депутата «Тони» Эрнандеса «и его брата президента», имея в виду ныне бывшего правителя Хуан Орландо Эрнандес, включая «убийство конкурирующего наркоторговца». По данным властей США, Бонилла Вальядарес злоупотребила своим положением, чтобы нарушить закон и «курировала отправку нескольких тонн кокаина в США, использовала пулеметы и другое оружие для достижения этого, а также занималась крайним насилием, включая убийство конкурирующего торговца людьми, чтобы управлять заговор». Прокуратура приводит в обвинительном заключении бывшего начальника полиции Гондураса «доказательства, представленные» в ходе судебного процесса в Нью-Йорке в октябре 2019 года против «Тони» Эрнандеса, и «заявления, сделанные в суде», в которых утверждалось, что несколько организаций по торговле наркотиками пользовались «поддержкой» политиков и сотрудников правоохранительных органов Гондураса в период с 2003 по 2020 год. ШЕФ ак/лаа (видео)