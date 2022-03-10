Pressure grows on Biden after Venezuela's rapprochements

МАЙАМИ (AP) — Правительство Байдена испытывало все большее давление, чтобы начать отмену санкций против Венесуэлы, после того как президент Николас Мадуро освободил двух американских заключенных и пообещал возобновить переговоры с оппозицией.

Жест доброй воли Мадуро прозвучал после поездки в Каракас высокопоставленных членов Белого дома и Государственного департамента в выходные, которая застала друзей и врагов Мадуро врасплох.

Хотя правительство Байдена мало что говорило о том, что было сказано за закрытыми дверями, Мадуро, который годами добивался прямых встреч с Соединенными Штатами, с гордостью хвастался тем, что соблюдался тщательный протокол, и высоко оценил изображение флагов обеих стран, объединенных вместе.

В течение последних пяти лет Соединенные Штаты с небольшим успехом использовали все: от жестких нефтяных санкций до уголовных обвинений и поддержки попыток переворота в своей кампании по свержению Мадуро и восстановлению демократии, которую они считают украденной у Венесуэлы.

Но российское вторжение в Украину нарушило мировой порядок, вынудив Соединенные Штаты пересмотреть свои приоритеты национальной безопасности. Враждебные нефтяные государства, находящиеся под санкциями США, такие как Иран и Венесуэла, являются наиболее вероятными бенефициарами, поскольку Байден пытается смягчить влияние вето на импорт российской нефти, что приводит к росту цен, который уже привел к росту инфляции до самого высокого уровня за последние четыре десятилетия.

«Очевидно, что на каком-то уровне было принято решение отказаться от некоторых столпов политики США в отношении Венесуэлы в последние годы», — заявил Брайан Уинтер, вице-президент Совета Америк. «Но пока мы точно не узнаем, чего пытается добиться правительство Байдена, будет трудно оценить, насколько далеко зайдет это перемирие».

Власти США не детализировали другие конкретные результаты переговоров под руководством Хуана Гонсалеса, который отвечает за Латинскую Америку в Совете национальной безопасности. Это был первый визит в Венесуэлу чиновника Белого дома с тех пор, как Уго Чавес возглавил страну в конце 1990-х годов, и необычная возможность обсудить политические вопросы с правительством Мадуро.

Один из чиновников заявил, что это «конструктивный, дипломатический, но очень искренний диалог» и что он не был quid pro quo, но позволил правительству США поделиться с Мадуро своим «видением мира».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в среду, что это был обнадеживающий жест, что Мадуро решил вернуться к переговорам в Мексике со своими соперниками. Но ни она, ни кто-либо другой в правительстве США не уточнили, как США отреагируют, если вообще отреагируют.

«Есть ряд проблем, но сейчас мы просто празднуем возвращение двух американцев», — сказал Псаки.

Один из двух освобожденных американцев, нефтяной директор Густаво Карденас, был заключен в тюрьму в Венесуэле с 2017 года, когда его и нескольких коллег из базирующейся в Хьюстоне Citgo заманили в Каракас для того, что, по их мнению, было заседанием правления его материнской компании, государственной нефтяной компании PDVSA.

Вместо этого сотрудники службы безопасности со штурмовыми винтовками и закрытыми лицами ворвались в конференц-зал и арестовали менеджеров. Позднее они были осуждены за коррупционные преступления, связанные с нереализованным планом рефинансирования облигаций Citgo на сумму около 4 миллиардов долларов путем предоставления 50% акций компании в качестве обеспечения.

В заявлении в среду Карденас сказал, что его более четырех лет тюрьмы «причинили много страданий и боли, гораздо больше, чем я могу выразить словами».

Восемь американцев, которые все еще находятся под стражей в Венесуэле, включая пятерых коллег Карденаса в Citgo, являются серьезным препятствием для нормализации отношений с Мадуро.

Но даже несмотря на то, что освобождение других заключенных кажется маловероятным, Уинтер отметил, что сейчас есть небольшая возможность сохранить сближение, в то время как Соединенные Штаты позиционируют себя в течение длительного геополитического импульса с Россией.

Среди вариантов, доступных Соединенным Штатам, - позволить Chevron - единственной американской нефтяной компании, все еще работающей в Венесуэле, - увеличить добычу и, возможно, возобновить экспорт на нефтеперерабатывающие заводы на побережье Мексиканского залива, специально разработанные для переработки сырой нефти страны, по словам чиновника, сделанного в прошлые выходные дипломатическая миссия. Санкции США не позволяют Chevron вести переговоры с Мадуро или делать что-либо, кроме основного обслуживания скважин, на которых работает PDVSA.

Ходили слухи, что Соединенные Штаты могут попытаться вновь открыть свое посольство в Каракасе, закрытое с тех пор, как правительство бывшего президента Дональда Трампа и другие правительства признали лидера оппозиции Хуана Гуайдо законным лидером Венесуэлы в 2019 году.

Теперь многое зависит от того, оставит ли Мадуро в стороне свою авторитарную тенденцию.

Хотя он принимал официальных лиц США, Мадуро дал мало указаний на то, что хочет отказаться от президента России Владимира Путина. На прошлой неделе он поговорил с российским лидером по телефону в жесте поддержки, и присутствовал на марше в Каракасе, где посол Путина получил стоячую овацию от сторонников социалистической партии, которая управляет Венесуэлой.

Винтер заявил, что Мадуро также придется показать реальную готовность к переговорам с оппозицией, а не использовать переговоры, чтобы выиграть время и ослабить международное давление, как он это делал в прошлом.

Самая боевая оппозиция и ее союзники в США начали критиковать Байдена за отказ от многосторонней политики изоляции Мадуро.

С другой стороны, некоторые венесуэльцы, близкие к правительству, уже с оптимизмом смотрят на перспективу лучшего будущего, если не вернуться к тем временам, когда они могли купить недвижимость в Соединенных Штатах и провести выходные в Майами.

Богатый венесуэльский бизнесмен, который в течение многих лет был объектом федеральных расследований США и который выступал на условиях анонимности, чтобы комментировать деликатные вопросы, назвал это «началом конца конфликта», отметив, что Соединенные Штаты теперь будут преследовать российских олигархов.

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Журналист Associated Press Джошуа Гудман выступил с репортажом из Майами, а журналистка AP Регина Гарсия Кано — из Каракаса, Венесуэла. Журналист AP Эрик Такер из Вашингтона внес свой вклад в работу этого офиса.