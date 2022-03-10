“Praises to New York”, an unusual portrait of faith through the hands

Нора Кинтанилья Нью-Йорк, 10 марта Мудра буддийских церемоний, освящение христианского хозяина или скрещенные пальцы во время молитвы: эти жесты веры заменяют лица на необычном портрете некоторых религиозных лидеров Нью-Йорка, которые в этот четверг воссоединились с аудиторией, их руки. «Хвала Нью-Йорку», что можно перевести как «Похвала Нью-Йорку», — это дань уважения нью-йоркскому художнику Карлу Хенделю, который открыл сегодня раввинам, священникам, имамам, пасторам и лидерам других конфессий, которые делились своими ресурсами и подняли боевой дух города в течение последних двух лет, как объясняет Эфе. На голых стенах галереи Mitchell-Innes & Nash, встроенной среди витрин магазинов в районе Челси, выделяется множество реалистичных рисунков от руки с торжественностью черного угля на белой бумаге и величием ее огромного размера, размером около трех метров в высоту и три метра в ширину. «Я хотел сделать портрет Нью-Йорка и его разных людей, которые живут здесь, людей со всего мира, которые говорят на многих языках и имеют много религий», - говорит художник, когда он завершает детали, поднимался по лестнице, чтобы иметь возможность скреплять кусочки на вершине. Рисунки, которые Хендель оставляет без рамки, чтобы подчеркнуть свое чувство «честности, прямоты и изысканности», настолько реалистичны, что на первый взгляд вы можете увидеть морщины, тона, пятна и особенности кожи каждого главного героя, что добавляет индивидуальности с помощью колец, браслетов или четок. На одном из портретов изображены руки отца Генри Сальво, «позирующие» в архитектурной жемчужине Бронкса - Сент-Ансельме и Сент-Рохе, откуда этот известный никарагуанский священник устраивал популярные онлайн-массы, чтобы утешить прихожан во время пандемии. Есть также руки пастора Шерин Свифт из церковной конгрегации New Life Fellowship, расположенной в районе Элмхерст в Куинсе, одном из самых мультикультурных районов Большого Яблока, который особенно пострадал от первой волны коронавируса. Проект начался в 2020 году, когда Хендель некоторое время использовал свои руки в качестве предмета для создания портретов, «потому что это новый способ показать кого-то, не фокусируясь на его лице, которое слишком привязано к красоте и идентичности» и вместо этого получить «выражение этого человека». Затем началась пандемия covid-19, эпицентр которой в первые месяцы был в Нью-Йорке, а затем возмущение расовой несправедливостью, не забывая о климатическом кризисе, поскольку он увидел, что потребности людей выходят за рамки еды и жилья в сторону «духовного». Проект, добавляет он, также критичен, так как он родился в ответ на риторику бывшего президента США Дональда «Трампа и ксенофобский страх перед людьми за рубежом, чтобы признать, что аспект Нью-Йорка сегодня будет аспектом Соединенных Штатов через 50 лет». «Нью-Йорк — это будущее Америки: мультикультурная, многоконфессиональная, многоэтническая демократия. Хороший способ изобразить это было привлечение всех этих религиозных лидеров из разных общин», - резюмирует он. Гендель фотографирует свои руки на своем iPhone и оттуда набросает свои ластики в Photoshop, прежде чем приступить к работе с бумагой и карандашами, сотнями из них, которые он собирает уменьшенными до их минимального размера внутри стеклянной банки. Потому что бумага и карандаш, говорит он, являются «демократическими» инструментами, которые всегда использовались во всех культурах, подходящими для детей и взрослых, и которые порождают «близкое» искусство, которое можно увидеть в музеях, тем более повод появиться в галерее, «куда любой может войти, потому что это бесплатно». В этом смысле он также отдает себе отчет в том, что Нью-Йорк — «космополитический, глобальный и прогрессивный» город, но в сфере искусства обычно путешествуют белые люди и люди высшего класса, которые «думают, что они» либеральные и иногда считают «религиозные вещи» чем-то эксклюзивным. «Справедливо освободить место для различных систем верований, зная, что вера так же ценна, как и светская. Люди, которых мы приветствуем, будь то из Латинской Америки, Азии или Африки, часто приезжают со своей верой, убеждениями и традициями. И если мы действительно хотим их приветствовать, мы должны их оставить», - заключает он. ШЕФ нкс/фикс/сдп (фото) (видео)