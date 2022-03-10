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четверг 10 март 2022
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Россия

Portugal grants more than 4,600 temporary protection permits to Ukrainians

10 март 2022

Лиссабон, 10 марта Португалия сегодня превысила 4600 разрешений, предоставленных для временной защиты украинцам, в день, когда правительство одобрило пакет с дополнительными мерами по ускорению процесса приема и интеграции беженцев. Согласно последнему обновлению Службы по делам иностранцев и границ (SEF), по состоянию на 13:00 четверга с начала вторжения России в Украину 24 февраля было зарегистрировано 4626 заявок. Эта цифра постоянно растет, и к ним добавятся 4626 запросов, в том числе 267 украинских беженцев, главным образом женщин и детей, и их домашних животных, которые прибыли в Лиссабон в четверг самолетом из Люблина на востоке Польши. Президент Республики Марсело Ребелу де Соуза вместе с послом Украины в Португалии Инной Огнивец приехали встречать их в аэропорту. «По-своему, это была образцовая история: гражданское общество взяло на себя инициативу, политическая власть действовала вместе, с естественным акцентом на правительстве, муниципалитетах, местных органах власти, постоянно присутствующем посольстве и добровольчестве, разрешающем эту операцию», - сказал Ребело де Соуза журналистам после прибытие самолета во время высадки беженцев. Ответственность за эту инициативу была возложена на Ассоциацию беженцев Украины, которая была поддержана правительством Португалии и различными частными компаниями. «Я хотел бы выразить от имени Украины глубокую благодарность португальскому народу за эту поддержку, за эту невероятную солидарность (...) украинский народ и португальский народ — братья, они настоящие друзья», — добавил посол. В четверг Совет министров принял декрет-закон, содержащий пакет исключительных мер в рамках предоставления временной защиты перемещенным лицам из Украины, чтобы обеспечить эффективный и быстрый процесс приема и интеграции. Среди этих мер он упростил процесс признания технических квалификаций и позволит украинским беженцам получить доступ к программе экстренного размещения. Он также распространил режим временной защиты на неукраинских граждан, граждан третьих стран или лиц без гражданства и их семьи, которые пользуются международной защитой в Украине или которые проживают там и не могут вернуться в страну своего происхождения. Государственный секретарь Португалии по вопросам интеграции и миграции Клаудия Перейра заявила в среду, что «рады всем», напомнив при этом о большой потребности в рабочей силе и важном вкладе украинцев «в экономическое, культурное и социальное богатство страны». «Нет никаких квот», — настаивал Перейра в своих заявлениях средствам массовой информации в Лейрии (в центре), где был устроен муниципальный стадион для размещения беженцев. С тех пор как Россия начала войну против Украины, усилия по оказанию помощи перемещенным лицам возросли в Португалии, где уже проживают почти 27 000 украинцев, и для доставки помощи в страну и эвакуации людей были организованы различные «гуманитарные караваны». ШЕФ ббо/пфм/пи (фото) (видео)

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