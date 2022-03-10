Полиция исключила установку взрывчатки в торговом центре на северо-западе Боготы

Ciudad de México, octubre 5, 2021. Imagen ilustrativa de la avenida Paseo de Reforma cerrada con cinta. Foto: Karina Hernández / Infobae

Хотя в социальных сетях была тревога и сообщалось о присутствии полицейской группы по борьбе с взрывчатыми веществами, они успокоились в этом учреждении после того, как исключили, что рядом с торговым центром Centro Suba на северо-западе колумбийской столицы было установлено взрывное устройство.

Инцидент произошел около 11:30 ночи, когда люди в форме отправились на место происшествия после того, как им сообщили, что вместо этого был брошен подозрительный пакет, поэтому они оцепили окрестности и проверили предмет.

Впоследствии, как и в подобных ситуациях, они осуществили управляемую детонацию, убедившись, что это не взрывное устройство. Полиция заявила, что это был всего лишь значок, обернутый скотчем.

Мероприятие проходит за несколько дней до выборов, которые состоятся в следующее воскресенье, 13 марта, поэтому власти усилили безопасность в стране.

Что касается столицы Колумбии, то из Секретариата правительства Боготы сообщили, что к дню выборов будет создан единый командный пункт, а также несколько пунктов в населенных пунктах, чтобы осуществлять постоянный мониторинг любых аномалий на выборах. и приступить к их немедленному участию, в данном случае округу, национальной полиции и различным органам будет поручено осуществлять надзор за избирательным процессом.

По всему городу будет насчитываться более 100 000 присяжных для голосования, и будет произведено аванс с несколькими смешанными полицейскими и армейскими постами, главным образом в Усме и Сумапасе, последний из которых является крупнейшим городом в столице Республики из-за его географической протяженности. Это развертывание будет стремиться работать над прозрачностью этих голосований путем прямого вмешательства Секретариата правительства.

В общей сложности 8 906 полицейских будут составлять 119 780 избирательных жюри и 5 смешанных полицейских и армейских постов для городов Сумапас и Усме. Хотя в Боготе проживает почти 8 000 000 человек, это число сократилось до 5 967 518 человек, имеющих право голоса, согласно последним спискам избирателей, составленным Национальным управлением записи актов гражданского состояния.

Кроме того, были проведены различные педагогические мероприятия в целях устранения социальных разрывов и того, что является приоритетом демократического праздника с точки зрения уважения идеалов и различий в различных политических условиях, существующих в столице, это направлено на укрепление аспектов порядка и участие на всей территории, а также сотрудничество внутри граждан в целях информирования и пресечения всех видов актов политического принуждения и коррупции такого же рода.

В Боготе открыт 901 избирательный участок для голосования в день выборов 13 марта, и, по данным окружного ЗАГСа суда от 11 февраля 2022 года, эти избирательные участки охватывают большую часть городов в городских районах, и организованно есть несколько пунктов в сельских районах столицы, с этими избирательными участками направлены на обеспечение и поощрение избирательных кампаний гражданами за пределами городского периметра.

В остальной части страны были реализованы планы «Агора II» и «Демократия». По этому вопросу министр внутренних дел Даниэль Паласиос Мартинес подчеркнул: «Есть 55 муниципалитетов, где у нас есть некоторая информация об угрозе общественному порядку, созданы дифференцированные механизмы безопасности. Где будут присутствовать вооруженные силы и где особое внимание будет уделяться местам, где будут проводить кампанию те, кто имеет или намеревается получить доступ к местам для жертв».

Чтобы обеспечить мобилизацию и участие кандидатов, цель состоит в том, чтобы вывести схемы безопасности на первое место и работать рука об руку с властями, чтобы защитить жизнь претендентов.

«Есть 513 бронежилетов, 1270 человек из УНП, которые находятся в схемах защиты, вместе с 559 мужчинами из Национальной полиции. Это означает, что у нас более 1700 мужчин защищают кандидатов в различных схемах защиты. У нас 559 бронемашин, закрепленных за кандидатами, 265 обычных машин», - пояснил он





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