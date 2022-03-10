PlayStation и Nintendo приостановят доставку своих продуктов в Россию

Гиганты видеоигр PlayStation и Nintendo объявили в четверг о приостановке поставок в Россию, поскольку крупные международные бренды приостанавливают деятельность в этой стране после вторжения в Украину.

Sony Group, которой принадлежит PlayStation, заявила в заявлении, что ее подразделение по производству видеоигр «присоединяется к мировому сообществу в призывах к миру в Украине».

«Мы приостановили все поставки программного и аппаратного обеспечения, запуск Gran Turismo 7 и PlayStation Store в России», - добавил он.

Технологический конгломерат также указал, что он пожертвует 2 миллиона долларов агентству ООН по делам беженцев и организации Save the Children «для поддержки жертв этой трагедии».

Бренды являются дополнением к более чем 300, которые уже прекратили работу в евразийской стране после конфликта, развязанного Владимиром Путиным.

Между тем, представитель Nintendo сообщил AFP, что компания из Киото, ответственная за популярную консоль Switch, приостановила поставки всех своих продуктов в Россию «на данный момент», не сообщив подробностей о том, когда она начнет осуществлять эту меру.

«Есть две причины. Один из них заключается в том, что наш интернет-магазин (в России) находится на обслуживании с 4 марта из-за того, что платежная система приостановила операции в рублях. Еще одно — перебои в материально-техническом обеспечении», — сказал пресс-секретарь.

Растущее число транснациональных компаний, от McDonald's до Adidas и Samsung, полностью или частично приостановили свою деятельность в России после вторжения в соседнюю страну 24 февраля.

Coca-Cola и PepsiCo объявили на этой неделе о приостановке своего бизнеса в России, следуя по пути длинного списка транснациональных корпораций США, которые решили покинуть евразийскую страну, отвергнув вторжение в Украину.

В кратком заявлении гигант безалкогольных напитков заявил, что продолжит отслеживать и оценивать ситуацию по мере развития обстоятельств.

«Мы сочувствуем людям, которые страдают от ужасных последствий этих трагических событий в Украине», — заявила компания из Атланты, штат Джорджия, США.

Список компаний, которые прекращают работу в России из-за вторжения в Украину, растет

PepsiCo Inc, транснациональная корпорация по производству продуктов питания, закусок и напитков, присоединилась к инициативе и объявила, что также приостановит все продажи в России.

Компания приостановит все капиталовложения, рекламную и рекламную деятельность на территории России и прекратит свою деятельность в Украине, чтобы обеспечить безопасность своих сотрудников по мере эскалации войны в стране.

Решение Coca-Cola и PepsiCo было принято в тот же день, когда другие американские гиганты, такие как Starbucks, McDonald's и Кентукки Фрид Чикен (KFC), объявили о временном закрытии их помещения в России.

Некоторые ссылаются на сбои в цепочке поставок, а другие связывают это с решением президента России Владимира Путина направить войска в Украину.

(С информацией от AFP)

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