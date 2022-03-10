Конгресс Перу отложил голосование по требованию президента об импичменте

Лима, 10 марта Конгресс Перу отложил до следующей недели голосование, чтобы решить, будет ли на пленарном заседании обсуждать предложение о вакансии или увольнении президента Перу Педро Кастильо за «постоянную моральную недееспособность». Во время пленарного заседания в этот четверг парламент отчитался о движении 2148, в котором предлагается вакансия левого Кастильо. Однако, когда инициаторы движения, в том числе законодатель Хорхе Монтойя, ожидали, что инициатива пойдет на голосование, законодательное собрание сообщило через свой аккаунт в Twitter, что «на следующем пленарном заседании будет проведено обсуждение вопроса о принятии предложения», то есть на следующей неделе. Монтойя из ультраправой партии «Народное обновление» жаловался в заявлениях для прессы на то, что в этот день он должен обратить внимание на ходатайство, а затем обсудить его приемлемость. «По причинам, которые я не знаю, соглашение было нарушено (на совещании пресс-секретарей), и что было сделано, - это зачитать предложение, но не закрывать заседание (пленарное заседание) «, - сказал он. «Это означает, что вопрос о приемлемости не будет обсуждаться сегодня», — добавил Монтойя журналистам за пределами Конгресса. Законодатель добавил, что не знает причин, по которым это было сделано, но отметил, что «соглашение было нарушено». «Мы оставили это, чтобы иметь это во второй половине дня, выйти из этой темы и пригласить президента Республики на следующей неделе. Этого не удалось сделать по причинам, которые мне пока неизвестны», - заключил он. На утреннем заседании в четверг на пленарном заседании были одобрены ходатайства оппозиции в отношении министров здравоохранения Эрнана Кондори и юстиции Анхеля Ильдефонсо, которых допрашивают из-за их предполагаемой «неадекватности» для удержания обвинений и других жалоб против них. Что касается ходатайства об отставке президента, то законодательный орган должен в ходе следующего пленарного заседания решить, принимать ли ходатайство о проведении прений, что требует положительного голосования 52 из 130 законодателей, что, если это так, вынудит Кастильо или его адвоката явиться на пленарное заседание для ответа за обвинения в его адрес, как и в 2020 году тогдашний президент Мартин Вискарра, который был уволен. Возможное отстранение Кастильо, которое аналитики считают маловероятным на данный момент, потребует положительного голосования 87 членов законодательного органа. Указ состоит из 20 пунктов, начиная от заявления предпринимательницы, которая связала правителя с предполагаемой коррупционной сетью, до предполагаемых связей бывшего министра с терроризмом или торговлей влиянием в полицейских и военных тендерах и повышениях по службе. Оппозиция уже пыталась выдвинуть предложение об импичменте Кастильо в ноябре прошлого года, но эта просьба не смогла получить 52 голоса, которые были допущены к пленарному заседанию Конгресса. ШЕФ ммр/ррт