Peru awaits decision on impeachment rate and vote: Andes FX

(Bloomberg) Андские валюты слабели, потому что распродажа на фондовых рынках США и Европы повлияла на восприятие рынка. Сегодня центральный банк Перу примет решение о базовой ставке, и рынок прогнозирует увеличение еще на 50 базисных пунктов. Кроме того, президенту Педро Кастильо будет подано ходатайство об импичменте.

Перуанский соль является одной из самых эффективных валют в мире в этом году. Денежно-кредитные политики повысили ключевую ставку на 325 базисных пунктов с середины 2021 года, и нет никаких признаков того, что чиновники намерены изменить свою ограничительную позицию в краткосрочной перспективе.

Центральный резервный банк Перу объявит о своем решении по процентной ставке в 18:00 по североамериканскому времени после закрытия местных рынков, отложив реакцию рынка на пятницу.

Семь аналитиков, опрошенных Bloomberg, ожидают увеличения на 50 базисных пунктов, что является седьмым подряд увеличением этой величины.

Индекс потребительских цен Лимы на уровне 6,15%, по сравнению с целевым диапазоном инфляции центрального банка от 1% до 3%, показывает, как долго может продолжаться борьба с ИПЦ.

Конгресс Перу обсудит и проголосует по предложению начать процесс импичмента против президента Педро Кастильо. Операторы уверены, что Castillo не будет удален.

Чилийское песо открылось снижением, прежде чем снизить убытки, так как медь выросла на 1,7%. Валюта колеблется в зоне поддержки доллара, которая начинается с психологического уровня 800 песо за доллар, а ее 100-дневная скользящая средняя составляет 820 песо за доллар, что служит сильным сопротивлением доллару.

Центральный банк Чили опубликовал опрос, согласно которому экономисты прогнозируют повышение ключевой ставки до 7% 29 марта, что будет повторением повышения на 150 базисных пунктов, наблюдавшегося на последнем заседании.

Трейдеры полностью игнорируют это повышение ставки и оценивают вероятность более значительного повышения, даже несмотря на то, что более низкий, чем ожидалось, индекс потребительских цен в феврале оказал давление на более жесткие ставки.

Колумбийское песо ослабло на 0,4%, так как рост цен на нефть на 6% не защищает валюту от повсеместного неприятия рисков.

Президент Колумбии Иван Дуке планирует встретиться с Джо Байденом в Белом доме, чтобы обсудить двусторонние отношения.

Рост цен на нефть усиливает опасения по поводу сохраняющейся глобальной инфляции. Украина и Россия добились незначительного прогресса в прекращении войны, когда министры иностранных дел встретились в Турции в течение 90 минут.

Фьючерсы на S&P упали на 0,7%, в то время как фондовые индексы в Европе также снижаются. Европейский центральный банк неожиданно ускорил отмену монетарных стимулов, указывая на то, что его больше беспокоит инфляция, чем более слабый экономический рост. Индекс потребительских цен в США соответствовал оценкам аналитиков и не оказал существенного влияния.

(Некоторая информация поступила от валютных трейдеров, знакомых с транзакциями, которые попросили не идентифицировать их, потому что им не разрешено публично выступать.)

Первоначальное примечание:

Перу готовится к принятию решения по процентной ставке и голосованию за импичмент: Inside Andes

Davison Santana - валютный стратег, который пишет для Bloomberg. Наблюдения, которые он делает, являются его собственными и не предназначены для инвестиционного консультирования.

Больше подобных историй доступно на сайте bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.