Педро Кастильо прибыл в Чили на встречу с Габриэлем Боричем: «История объединяет нас»

Президент Республики Педро Кастильо прибыл в Чили для встречи с избранными президента этой страны Габриэля Борича, который завтра будет приведен к присяге. Когда он сошел с самолета, Кастильо подчеркнул, что Борич был избран в демократических рамках и что обе страны «объединены историей».

«Очень приятно сопровождать сестру Чили, где товарищ и брат Борич берет на себя ответственность, как продукт демократических рамок. Это также роскошь сказать миру и Латинской Америке, что мы обнимаемся друг с другом в пространстве инцидентов. Сегодня дело за Чили в такой особенный момент своей истории, когда именно с Республикой Перу у нас много совпадений, история объединяет нас, народы и вызовы объединяют нас в контексте пандемии, кроме того, у нас есть совместные области. Я желаю ему всяческих успехов от имени моей страны», - прокомментировал президент Перу.

Согласно информации Секретариата стратегических коммуникаций и прессы, после приезда президента, в 13:00, в штаб-квартире муниципалитета Сантьяго-де-Чили состоится встреча с Габриэлем Боричем, который займет пост Себастьяна Пиньера.

Позже, в 15:10, Кастильо Терронес запланирована встреча с перуанской общиной, проживающей в столице Чили. Встреча согласована в Шератон Тауэр, Прат-Холл.

День перуанского президента завершится в 17:30 его участием в приветствии глав государств и правительств нынешнему президенту Чили Себастьяну Пиньере во Дворце Ла Монеда.

ДИНА БОЛУАРТЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ФИРМУ

Исполнительная власть поручила управление делами президента Республики вице-президенту Дине Болуарте, 10 и 11 марта, а глава государства Педро Кастильо отсутствует, который едет в Чили, чтобы присутствовать на церемонии передачи командования Габриэлем Боричем в качестве нового президента.

Через высшую резолюцию № 109-2022-PCM, опубликованный в Бюллетене правовых стандартов Официального вестника El Peruano, устанавливает передача портфеля социального развития и интеграции министру внешней торговли и туризма Роберто Санчесу.

НЕОДОБРЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ВЫРОСЛО ДО 66%

Новое обследование городских и сельских районов Comercio-Ipsos, которое показывает увольнение президента Республики Педро Castillo, который не продемонстрировал больших изменений в марте по сравнению с февралем, хотя с момента начала его администрации прошло семь месяцев, сохраняет низкий уровень поддержки.

Следует отметить, что с момента начала его администрации уровень неодобрения всегда был выше уровня одобрения. Если сравнивать предыдущие месяцы 2022 года, поддержка президента резко упала с 33% в январе до 25% в феврале, показатель за март составляет 26%. Аналогичным образом, их неодобрение составляет 66%, что на три процентных пункта ниже, чем в предыдущем месяце.

Углубляя цифры одобрения, нет больших различий на уровне Лимы и внутренних районов страны. На региональном уровне юг по-прежнему остается районом, поддерживающим Кастильо, хотя он сохранил уровень в прошлом месяце, как и на севере; в центре признание управления Кастильо увеличилось с 20% до 26%, а на востоке - с 35 до 32%.

Однако, хотя поддержка в городском секторе выросла с 25 процентов в феврале до 28 процентов в марте, в сельском секторе она снизилась с 47 до 42 процентов.

Что касается социально-экономического статуса, секторы A, B, C и D утвердили президента в марте с 8%, 18%, 19% и 31%, соответственно на 4, 5, 1 и 8 процентных пунктов выше, чем в предыдущем месяце. С другой стороны, в секторе E поддержка снизилась с 41 до 35%.





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