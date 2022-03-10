Частичная победа США над Пуэрто-Рико на Олимпийском стадионе им. Феликса Санчеса

Хозяева дважды конвертировались через Талию ДеллаПеруту и Оливию Моултри и обыграли гостей со счетом 2:0.

Соединенные Штаты и Пуэрто-Рико разыгрывают сегодня свой билет на третье место в КОНКАКАФ - женская молодежная молодежь 2022 года. Матч начнется в 17:00 (по аргентинскому времени) на Олимпийском стадионе им. Феликса Санчеса.

Первый поединок серии определит соперника США или Пуэрто-Рико, главных героев другого полуфинала КОНКАКАФ среди женщин до 20 2022 года. Гранд-финал состоится в следующую субботу, 12 марта, на Олимпийском турнире им. Феликса Санчеса.

Одетт Хэмилтон была судьей, которая вела матч на Олимпийском стадионе им. Феликса Санчеса.

Вероятная расстановка США сегодня

Команда во главе с Трейси Кевинс поднимает свою игру с расстановкой 4-3-3 с Нику Перселл в воротах; Лейни Раус, Айо Оке, Эмили Мейсон и Эйдан Макконнелл в защите; Эмили Колтон, Оливия Молтри и Талия ДеллаПерута в середине; и Мишель Купер, Эйвери Паттерсон и Тринити Байарс на переднем плане.

Вероятное формирование Пуэрто-Рико сегодня

Со своей стороны, те, кто во главе с Натом Гонсалесом, стоят на корте со стратегией 5-4-1 с Арианой Андерсон под тремя палками; Эстефания Гонсалес Синтрон, Мишель Берндт, Брайана Писарро, Лилиана Эрнандес, Эмма Гонсалес в защите; Кариш Ривера де Хесус, Лания Дель Валле, Марилия Ньевес-Мельчор и Айви Гарнер в центре корта; а Лейла Молина лидирует.

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