Частичная победа Рейнджерс над Ред Стар на стадионе Айброкс

Хозяева дважды конвертировали через Джеймса Тавернье и Альфредо Морелоса и обыграли гостей со счетом 2:0.

Сегодня Рейнджерс и Эст. Красный для ключа 1 УЕФА - Лига Европы 2021/22 Матч состоится в 17:00 (время Аргентины) на стадионе «Айброкс».

Судья, выбранный для ведения матча на стадионе «Айброкс», был Сердар Гёзюбююк.

Команда под руководством Джованни ван Бронкхорста повышает свою игру с тактикой 4-5-1 с Алланом Макгрегором в воротах; Джеймсом Тавернье, Коннором Голдсоном, Леоном Балогуном и Келвином Угелумбой в защите; Райаном Джеком, Джоном Лундстремом, Джо Арибо, Гленом Камарой и Райаном Кентом в середине; и Альфредо Морелосом в середине; и Альфредо Морелос на

переднем плане.

Вероятное формирование Red Star сегодня

Со своей стороны, те, кого возглавляет Дея Станкович, стоят на площадке со стратегией 4-5-1 с Миланом Боряном по трем искам; Криштиану Пиччини, Страхиня Эракович, Александар Драгович, Милан Родич в защите; Славолюб Срник, Секу Саного Джуниор, Александар Катаи, Гелор Канга и Мирко Иванич в центре корта; и Охи Омойхуанфо лидирует.

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