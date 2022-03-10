Packers raise 65.8 million with new stock offering

ГРИН БЕЙ, Висконсин, США (AP) — Последнее размещение акций Green Bay Packers достигло 65,8 млн долларов и привлекло 176 160 новых акционеров для единственной публичной команды НФЛ.

Это было шестое размещение акций и первое с 2011 года.

Packers продали более 198 000 акций по 300 долларов каждая в рамках размещения, которое началось 16 ноября и закончилось 25 февраля. The Packers объявили общее количество в четверг, указав, что в настоящее время у них более 537 000 акционеров.

Покупка акций Packers не является обычным приобретением ценных бумаг.

Команда не обязана возвращать сумму, уплаченную покупателем при покупке акций. Пакеры напомнили своим потенциальным акционерам, что те, кто рассматривает возможность покупки акционеров, не должны приобретать с целью получения прибыли, дивидендов или налоговых вычетов.

Чистая выручка от размещения акций поможет оплатить расходы на строительный проект на Lambeau Field, включая видеоэкран и улучшения лобби.

Около 17% акционеров проживают в Висконсине. Штатами с наибольшей долей участия являются Калифорния (8%), Техас (5%), Иллинойс (5%), Флорида (4%) и Нью-Йорк (3%). Канадские фанаты приобрели 3500 акций.

В результате размещения в 2011 году более 250 000 новых акционеров и от 67,4 млн до 250 долларов за акцию. В то время проект помог оплатить новую башню у входа и смотровую площадку в северной оконечной зоне Lambeau Field, а также расширение, которое добавило 6600 мест на юге.