Opening value of the euro in the Dominican Republic this March 10 of EUR to DOP

После открытия торговой сессии евро торгуется на открытии на уровне 60,49 доминиканского песо, что подразумевает рост на 2,31% по сравнению с 59,12 доминиканских песо накануне.

По сравнению с последними семью днями евро отметил рост на 0,69%; напротив, в годовом выражении он по-прежнему сохраняет снижение на 11,15%. Если мы сравним значение с прошлыми датами, оно останавливает четыре сессии подряд с отрицательным трендом. Волатильность за последнюю неделю значительно выше, чем накопленная в прошлом году, что указывает на то, что значение меняется больше, чем общая тенденция.

На ежегодном снимке евро был выплачен максимум 66,04 доминиканских песо, а самый низкий уровень - 59,12 доминиканских песо. Евро находится ближе к минимальному значению, чем к максимальному.

Доминиканское песо

Доминиканское песо является официальной валютой Доминиканской Республики, сокращенно обозначается как PDO, и его создание датируется 1971 годом после нарушения золотого стандарта. Сначала его называли «золотым песо» или «доминиканским золотым песо».

В 2010 году в Конституцию была внесена поправка, определяющая, что «национальной денежной единицей является доминиканское песо»; после этого в 2017 году началась постепенная замена банкнот и монет старыми надписями в доминиканском песо.

В настоящее время в обращении находятся банкноты номиналом 50, 100, 200, 500, 1000 и 2000 песо. Банкноты в 5 и 10 песо прекратили обращение и были заменены монетами номиналом 5, 10 и 25 песо соответственно. Между тем, золотые банкноты номиналом 500 и 2000 песо были выпущены по случаю 500-летия открытия Америки и прихода нового тысячелетия.

Следует отметить, что на всех банкнотах есть фраза: «Эта банкнота обладает освободительной силой для оплаты всех государственных или частных обязательств».

Что касается экономики Доминиканской Республики, то Центральный банк объявил, что страна завершила 2021 год с валовым внутренним продуктом (ВВП) 12,3%, что отражает восстановление экономики. Он также составил 4,7% в 2021 году по сравнению с 2019 годом, что говорит о возвращении к допандемическому уровню.

С другой стороны, пандемия коронавируса повлияла на Доминиканскую Республику, если говорить об инфляции, так как в конце 2021 года ее уровень составлял 8,5%. По оценкам Центрального банка, к 2022 году ВВП Доминиканской Республики может увеличиться на 5,5-6,0%.

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