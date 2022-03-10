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четверг 10 март 2022
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Россия

Opening value of the euro in the Dominican Republic this March 10 of EUR to DOP

Так выглядело поведение европейской валюты в первые минуты дня.

10 март 2022

После открытия торговой сессии евро торгуется на открытии на уровне 60,49 доминиканского песо, что подразумевает рост на 2,31% по сравнению с 59,12 доминиканских песо накануне.

По сравнению с последними семью днями евро отметил рост на 0,69%; напротив, в годовом выражении он по-прежнему сохраняет снижение на 11,15%. Если мы сравним значение с прошлыми датами, оно останавливает четыре сессии подряд с отрицательным трендом. Волатильность за последнюю неделю значительно выше, чем накопленная в прошлом году, что указывает на то, что значение меняется больше, чем общая тенденция.

На ежегодном снимке евро был выплачен максимум 66,04 доминиканских песо, а самый низкий уровень - 59,12 доминиканских песо. Евро находится ближе к минимальному значению, чем к максимальному.

Доминиканское песо

Доминиканское песо является официальной валютой Доминиканской Республики, сокращенно обозначается как PDO, и его создание датируется 1971 годом после нарушения золотого стандарта. Сначала его называли «золотым песо» или «доминиканским золотым песо».

В 2010 году в Конституцию была внесена поправка, определяющая, что «национальной денежной единицей является доминиканское песо»; после этого в 2017 году началась постепенная замена банкнот и монет старыми надписями в доминиканском песо.

В настоящее время в обращении находятся банкноты номиналом 50, 100, 200, 500, 1000 и 2000 песо. Банкноты в 5 и 10 песо прекратили обращение и были заменены монетами номиналом 5, 10 и 25 песо соответственно. Между тем, золотые банкноты номиналом 500 и 2000 песо были выпущены по случаю 500-летия открытия Америки и прихода нового тысячелетия.

Следует отметить, что на всех банкнотах есть фраза: «Эта банкнота обладает освободительной силой для оплаты всех государственных или частных обязательств».

Что касается экономики Доминиканской Республики, то Центральный банк объявил, что страна завершила 2021 год с валовым внутренним продуктом (ВВП) 12,3%, что отражает восстановление экономики. Он также составил 4,7% в 2021 году по сравнению с 2019 годом, что говорит о возвращении к допандемическому уровню.

С другой стороны, пандемия коронавируса повлияла на Доминиканскую Республику, если говорить об инфляции, так как в конце 2021 года ее уровень составлял 8,5%. По оценкам Центрального банка, к 2022 году ВВП Доминиканской Республики может увеличиться на 5,5-6,0%.

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