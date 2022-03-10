Opening value of the euro in Bolivia this March 10 from EUR to BOB

После открытия торговой сессии евро торговался на открытии до 7,48 боливиано, что означало рост на 2,64% по сравнению с ценой предыдущего дня, когда она закончилась 7,29 боливиано.

С учетом последних семи дней евро вырос на 0,5%, однако в прошлом году он все еще демонстрировал снижение на 8,48%. Что касается изменений этого дня по сравнению с предыдущими днями, он добавляет два дня подряд зеленым цветом. Что касается волатильности последних дат, то она представляет собой баланс, который явно выше, чем волатильность, показанная в прошлогодних цифрах, поэтому он переживает фазу нестабильности.

На ежегодной фотографии евро даже изменился на максимум 7,76 боливиано, а самый низкий уровень составил 7,28 боливийцев. Евро ближе к минимальному значению, чем к максимуму.

Среди неопределенности

Боливийский является законным платежным средством Боливии с 1987 года и делится на 100 центов, раньше использовалось боливийское песо, но оно было заменено. Центральный банк Боливии является органом, отвечающим за регулирование выпуска валюты.

В настоящее время в обращении находятся монеты номиналом 10, 20 и 50 центов, а также 1, 2 и 5 боливиано. В 1988 году боливийский доллар был равен одному доллару США.

Что касается создания, боливийская валюта прекратила чеканку и печать в колониальные времена из-за отсутствия политического интереса, что в конечном итоге привело к созданию монет и банкнот за рубежом из-за низкой стоимости, которую это подразумевает. В 2013 году они все еще производились в таких странах, как Великобритания, Франция и Чили.

В экономической сфере Боливия в 2014 году прибегла к высоким государственным расходам и увеличению внутреннего кредита для поддержания своего роста, но эти меры привели к увеличению государственного долга и сокращению международных резервов.

Как и в других странах, пандемия коронавируса серьезно повлияла на экономику Боливии, хотя инфляция не была такой высокой, как в других латиноамериканских странах, закрыв 2021 год с 0,90 процента.

Согласно прогнозам Всемирного банка в этом году, к 2022 году рост Боливии составит всего 3,7%, однако президент Луис Арсе оспорил эти прогнозы и заверил, что валовой внутренний продукт (ВВП) может вырасти до 6%.

Кроме того, страна завершила 2021 год с положительным сальдо торгового баланса в размере 1,471 миллиона долларов, что стало первым за последние шесть лет, когда в балансе были зафиксированы годовые отрицательные сальдо. В дополнение к этим условиям безработица выросла на 5,2 процента.

Боливия также сталкивается с глобальными усилиями по переходу на чистую энергию, поэтому эти условия побудят одну из крупнейших стран-экспортеров газа искать альтернативы.

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