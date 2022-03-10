Only 28 per cent of the population of sub-Saharan Africa has access to the internet

Рим, 10 марта Одна треть населения Африки к югу от Сахары все еще не имеет доступа к мобильным широкополосным сигналам и только 28% имеют доступ к Интернету, заявила сегодня Продовольственная организация ООН (ФАО) в исследовании преимуществ использования цифровых технологий на континенте. В докладе, подготовленном ФАО и Международным союзом электросвязи (МСЭ) «Состояние цифрового сельского хозяйства в 47 странах Африки к югу от Сахары», представлен «всесторонний обзор состояния цифровизации в регионе с акцентом на цифровую трансформацию сельского хозяйства», пояснили в Риме- базирующаяся организация. Прибрежные страны выигрывают от быстрой сети благодаря подводным кабелям, а мобильные сети 4G быстро расширяются по всему континенту, но большая часть Африки к югу от Сахары остается неподключенной: около трети населения все еще не имеет доступа к мобильным широкополосным сигналам, и только 28% имеют доступ к Интернет. «Это имеет последствия для местного сельскохозяйственного сектора, где производительность может быть легко обусловлена новыми цифровыми технологиями, такими как электронная коммерция, датчики, дроны и улучшенные прогнозы погоды», — говорится в заявлении ФАО. В докладе рассматривается текущая ситуация в 47 проанализированных странах с рядом ключевых показателей, таких как доступ к электричеству, владение мобильными устройствами, количество приложений на национальном языке, гендерный разрыв в использовании социальных сетей и нормативно-правовая база. В нем также приводятся примеры и местные инициативы, которые необходимо продвигать, тиражировать и расширять для продвижения цифровой трансформации сельского хозяйства в регионе. «Цифровизация помогает максимизировать выгоды, которые цифровые технологии могут принести преобразованию общества, улучшить средства к существованию за счет улучшения производства, улучшения питания, улучшения окружающей среды и лучшей жизни, никого не оставив позади», — сказал Абебе Хейл-Габриэль, заместитель генерального директора и Представитель региональной программы ФАО для Африки. В докладе подчеркивается, что «с самой большой площадью необрабатываемых пахотных земель в мире, молодым населением (почти 60 процентов его жителей моложе 25 лет) и огромными природными ресурсами, Африка к югу от Сахары имеет уникальное положение, чтобы удвоить или даже утроить текущую производительность сельского хозяйства». Но для достижения этой цели «необходима цифровая трансформация агропродовольственного сектора», устраняющая «существующие препятствия, такие как ограниченная инфраструктура в сельских районах, недостаточное финансирование сельского хозяйства и недостаточные инвестиции в исследования и разработки, агроинновации и сельскохозяйственное предпринимательство». «Существует настоятельная необходимость инвестировать в подключение последней мили для укрепления цифровой инфраструктуры в целом и создания возможностей для разработки инклюзивных стратегий цифрового сельского хозяйства для продвижения трансформации сельского хозяйства в Африке», — заявила Анн-Рейчел Инне, Региональный директор МСЭ по Африке. ШЕФ мр/фп