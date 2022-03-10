Один из высших руководителей Chavismo, Делси Родригес, встретился с Сергеем Лавровым в Турции

Один из крупнейших представителей режима Николаса Мадуро Делси Родригес встретилась сегодня днем с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время встречи, которую они провели в Турции, куда россиянин прибыл для встречи со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой .

Информация и изображение были распространены Министерством иностранных дел России в своем аккаунте в Telegram, где только уточнялось, что речь идет о «российско-венесуэльских переговорах в Турции», без каких-либо дополнительных подробностей. Посол Кремля в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров также объявил о новинке и написал в своем Twitter-аккаунте: «Прямо сейчас в Анталии, Турция, проходит встреча высокого уровня между Россией и Венесуэлой. Вместе мы движемся вперед».

По итогам встречи министерство во главе с Лавровым выступило с кратким заявлением: «Стороны отметили динамичное развитие двусторонних отношений в соответствии со стратегическим партнерством, подтвердили идентичность подходов России и Венесуэлы к наиболее актуальным глобальным проблемам и осудили незаконные принудительные меры меры, односторонние инструменты, используемые в качестве инструмента вмешательства в дела государственного суверенитета».





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