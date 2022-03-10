Омбудсмен развернул операцию по гарантированию права голоса на выборах

В этот четверг, 10 марта, менее чем за три дня до выборов в законодательные органы и определения единственных кандидатов от политических коалиций, Управление омбудсмена объявило о развертывании специальной операции на национальной территории, чтобы гарантировать демократическое осуществление права на голосование.

По словам омбудсмена, Карлос Камарго, 1500 государственных служащих и 960 общественных защитников, участвующих в 42 региональных выборах образования, поддержат день 13 марта следующего года, а также первый тур президентских выборов 29 мая и примут участие в любых событиях, которые могут возникнуть во время выборы, вторые после подписания Итогового соглашения об установлении мира.

«До, во время и после каждого дня выборов у нас будет весь наш институциональный потенциал на территории, чтобы гарантировать политические права всех граждан и эффективное осуществление права голоса, свободы выражения мнений, собраний и ассоциаций», - сказал чиновник.

В свою очередь, он напомнил, что эта работа проводится в соответствии с серьезной ситуацией риска, которая была предупреждена в раннем предупреждении 0004 от 2022 года, которое показало, что 274 муниципалитета в стране подвергаются экстремальному или высокому риску нарушения прав населения перед лицом выборов, присутствию незаконных вооруженных формирований, число которых увеличилось на некоторых территориях.

По этой причине чиновник пояснил, что проводится специальный мониторинг избирательных процессов, связанных с 16 мирными креслами, предназначенными для жертв вооруженного конфликта, которые были созданы в соответствии с Итоговым мирным соглашением между колумбийским государством и демобилизованными партизанами FARC, поскольку в населенных пунктах, которые могут оказаться под угрозой, 32 процента находятся в районах специальных переходных избирательных округов за мир (СТЕП).

«В ходе этой работы, которая предполагает эффективное возмещение государством жертвам конфликта, мы вновь подтвердили важность принятия крайних мер для избрания мест в мире, особенно после того, как мы узнаем имена тех, кто победит на выборах, поскольку государство должно предоставить им гарантии реализации своих новых демократических пространств в районах с очень высоким риском», - сказал защитник.

Наконец, он призвал к уважению и терпимости в эти дни, отметив, что демократия должна укрепляться надлежащим функционированием избирательных процессов, указав, что любой вид насилия в отношении кандидатов или избирателей «является нападением на саму демократию», заключил защитник Камарго.

Миссия по наблюдению за выборами (МНВ) выявила, что 58,1 процента муниципалитетов, входящих в состав специальных переходных избирательных округов, подвергаются определенному избирательному риску. В общей сложности 167 муниципалитетов составляют 16 округов, из которых 43 находятся в зоне повышенного риска, 44 — с высоким риском и 10 — со средним риском.

Из 16 мирных избирательных округов МНВ подчеркивает, что в трех сосредоточено большинство муниципалитетов, подвергающихся риску. Эти территории расположены на западе страны, что неудивительно, учитывая, что этот район является ключевым пунктом для незаконных вооруженных формирований.

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