N.Zeeland will merge public radio and television and create a large state entity

Сидней, Австралия, 10 марта Правительство Новой Зеландии объявило в четверг о своих планах объединить телевизионную сеть Radio New Zealand и TVNZ, обе государственные, чтобы создать единую медиа-организацию к середине 2023 года, чтобы реагировать на изменение аудитории и привычек потребителей в цифровую эпоху. «Новая общественная медиа-структура будет построена на лучших материалах RNZ (Radio New Zealand) и TVNZ, которые первоначально будут дочерними компаниями новой организации», - пояснил в заявлении министр средств массовой информации и вещания Новой Зеландии Крис Фаафои. Чтобы защитить актуальность государственных СМИ, Фаафои подчеркнул, что они предоставляют контент «высокого качества, независимый, своевременный и актуальный» в сложных условиях, таких как пандемия COVID-19, а также учитывают мнения всех социальных субъектов, таких как меньшинства маори в его стране. Новый орган, который будет иметь независимый совет для его создания в следующем месяце, будет финансироваться за счет государственных средств и рекламы, а также сохранить редакционную независимость в своих решениях, говорится в заявлении министра, в котором не подробно описываются сокращения рабочих мест, которые могут повлечь за собой эта мера. RNZ, которая полностью финансируется государством, и TVNZ, которая получает 90 процентов доходов от рекламы, конкурируют с различными частными СМИ, некоторые из которых являются частью мощных конгломератов, таких как NZME или Stuff. Услышав объявление, генеральный директор Stuff Синед Баучер заявила, что ее компания хочет обеспечить, «чтобы вмешательство правительства на рынке не подрывало коммерческую жизнеспособность ее ньюсрумов и операций в каждом регионе по всей стране», согласно медиапорталу, которым она руководит. Renegé Reporters Without Borders (RSF), которая ставит Новую Зеландию на восьмое место в рейтинге стран, уважающих свободу прессы, четыре года назад осудила, что плюрализм и независимость журналистов в океанской стране часто зависят от логики частных СМИ, которые стремятся сократить расходы. РБГ также напомнила о возражении торговой комиссии в 2017 году против слияния NZME, к которой принадлежит газета New Zealand Herald, и Stuff (ранее Fairfax), которая бы создала крупнейшую медиагруппу в океанской стране.