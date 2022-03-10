Neymar denies having fought with Donnarumma and assumes desolation by defeat

Париж, 10 марта бразилец Неймар в четверг отрицал, что дрался в раздевалке с Джанлуиджи Доннаруммой, вратарем своей команды, ПСЖ, как было опубликовано в прессе, и признал, что поражение от «Реала» было «одним из самых болезненных» в его карьере. «Ненавижу выходить сюда, чтобы поговорить об определенных новостях... Но то, что из предыдущего поста (он показывает новости на английском и португальском языках о своей предполагаемой дискуссии) - ложь. В раздевалке не было драки. Некомпетентные журналисты, стремящиеся к процветанию. Попробуй в следующий раз, ладно?» , прокомментировал в Instagram Неймар. По данным некоторых СМИ, Неймара и Доннарумму пришлось разделить в раздевалке их товарищи по команде. Причиной было бы то, что бразилец якобы столкнулся с итальянцем своей неудачей в первом голе Карима Бензема, который заложил первый камень для камбэка «Реала», который устранил «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) 3-1. Аналогичным образом, 10-й ПСЖ признал, что среда была «одним из самых болезненных поражений» в его карьере. Самый дорогой игрок в мире подписал контракт в 2017 году с парижским клубом, чтобы направлять его в завоевании своей первой Лиги чемпионов, чему он до сих пор сопротивляется. ШЕФ УВ/переменный/asc