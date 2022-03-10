New Yorkers with marijuana convictions will have first sales licenses

Нью-Йорк, 10 марта Нью-Йорк выдаст первые лицензии на работу диспансеров по продаже продуктов марихуаны людям, которые были осуждены (или их родственникам) за преступление, связанное с каннабисом, сообщила сегодня губернатор Кэти Хочул. Согласно заявлению Hochul, продажи начнутся до конца этого года, а портал для подачи заявок на условное разрешение фермерам конопли выращивать марихуану (всегда в пределах штата) начнет работать 15 марта. Губернатор-демократ отметил, что эта инициатива «Возможности посева», первая в своем роде в стране и состоящая из трех программ, гарантирует поддержку будущим кандидатам на получение капитала и обеспечивает ранние инвестиции в сообщества, наиболее пострадавшие от десятилетий войны с наркотиками. Нью-Йорк находится в процессе начала посадки и производства продуктов марихуаны после того, как 31 марта прошлого года было одобрено рекреационное использование этого сорняка для взрослых. Таким образом, он стал шестнадцатым штатом в Соединенных Штатах, который регулирует его. «Нью-Йорк творит историю, внедряя единственный в своем роде подход к индустрии каннабиса, который является большим шагом вперед в исправлении прошлых ошибок», - сказал Хочул. Он подчеркнул, что эти стандарты Совета по управлению каннабисом (CMO) отдают приоритет местным фермерам и предпринимателям, создавая рабочие места и возможности для маргинализированных общин. Он пояснил, что Совет собрался сегодня и утвердил, что первыми откроют и сделают продажи люди с заранее проходящим убеждением и опытом владения и функционирования малого бизнеса. Эта мера также приносит пользу тем, у кого есть родитель, опекун, ребенок, супруг или иждивенец с преступлением, связанным с марихуаной. Он также одобрил заявку на временную лицензию для фермеров конопли, желающих выращивать марихуану этой весной. Закон, регулирующий каннабис, позволяет людям старше 21 года иметь до 3 унций (85 граммов) травы в своих домах или за его пределами для личного потребления и могут покупать и выращивать до шести растений, три из которых созрели и еще три растут. В нем говорится, что диспансеры марихуаны должны находиться на расстоянии более 152 метров от школы и более чем в 61 метрах от религиозного храма. ШЕФ rh/фиксировать/копировать