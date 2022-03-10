New South Korean president wants to teach Kim Jong Un 'good manners'

Следующий южнокорейский президент, похоже, готовит радикально иную стратегию в отношении Северной Кореи, лидер которой хочет «научить хорошим манерам», хотя и не исключает упреждающего удара.

В течение пяти лет пацифистское правительство Мун Чжэ Ина проводило политику диалога с Пхеньяном, став посредником между лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и тогдашним президентом США Дональдом Трампом, а также сдерживало то, что Север считал «провокациями», такими как совместные военные учения с государствами Объединенный.

Для Юн Сук Йеоля, победителя президентских выборов с небольшим отрывом, этот «подневольный» подход оказался очевидным провалом.

Правительство «вызвалось действовать в качестве посредника между Соединенными Штатами и Северной Кореей, но в конце концов они оба отказались от него», — пояснил Юн в сообщении в Facebook перед выборами.

Северная Корея осуществила рекордную серию из девяти ракетных выстрелов с начала года. По словам Юна, 61 год, молодой Ким Чен Ын заслуживает выговора.

«Если появится возможность, я научу его хорошим манерам», - сказал он.

Во время предвыборной кампании он называл Ким Чен Ына «грубым мальчиком» и обещал, что, придя к власти, исправит поведение северокорейского лидера.

Этот бывший прокурор даже объявил себя открытым для упреждающего удара по Северной Корее «в случае необходимости», вариант, который эксперты считают явно нереалистичным.

Несмотря ни на что, Юн пообещал в четверг в качестве избранного президента, что будет «жестко разбираться с незаконными и иррациональными действиями Севера».

«При Юне мы, вероятно, увидим возобновление межкорейских отношений с нуля», — пояснила AFP Су Ким из RAND Corporation.

- денуклеаризация

Вместо диалога и переговоров Юн займет более жесткую линию и уже призвал к более совместным учениям с Соединенными Штатами.

«Односторонняя любовь», которую продемонстрировал Мун, закончится, говорит профессор Пак Вон-гон из Женского университета Л'Ива.

«Юн, несомненно, поставит вопрос денуклеаризации в повестку дня», - продолжает он, имея в виду политику, принятую предыдущими консервативными правительствами.

«И очень вероятно, что Северная Корея скажет им «нет», — добавляет профессор.

Будущий президент предложил купить американские ракеты THAAD для борьбы с Пхеньяном, несмотря на риск дальнейших экономических репрессий со стороны Китая, главного торгового партнера Сеула.

«Сеул также должен пересмотреть свою политику в отношении Китая», — пояснил Юн в заявлении об общей политике в министерстве иностранных дел в феврале.

Уходящий президент Мун Чжэ Ин четыре раза встречался со своим северокорейским коллегой и служил посредником на интенсивно посреднических переговорах между Пхеньяном и Вашингтоном.

Но эти переговоры потерпели неудачу в 2019 году, что привело к дипломатии, поскольку Северная Корея активизировала свои испытания оружия и пригрозила отказаться от моратория, введенного на испытания ракет и ядерного оружия большой дальности.

Будущий президент не исключил варианта диалога с Пхеньяном, но эксперты считают, что его позиции, разжигающие войну, значительно сокращают возможности диалога.

Пхеньян будет считать, что ему «нечего выиграть» в переговорах с жестким правительством Южной Кореи, прогнозирует Хон Мин, исследователь из Корейского института национального объединения.

Сохранение сильной напряженности на полуострове сработает в пользу Пхеньяна, добавляет Хон, поскольку это даст импульс программе военной модернизации, которую хочет Ким Чен Ын.

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