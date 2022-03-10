Революция Новой Англии обыграла Pumas UNAM со счетом 3:0 дублером Адама Букса

В четвертьфинале Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2022 года «Революция» одержала решительную победу над университетами со счетом 3:0, а Адам Букса забил два гола. Голы в матче за хозяев поля забили Себастьян Ллетгет (18, 1 квартал) и Адам Букса (26, 2 Q и 46 '2 Q).

На 26-й минуте второго этапа Адам Букса поднял дух Революции и принял все аплодисменты. После индивидуальной игры слева нападающий поместил её на правую стойку и ниже. Это невозможно для лучника!

Революция Новой Англии была близка к искажению результата двумя ударами Густаво Боу, которые попали в клюшку.

Фигурой партии был Адам Букса. Нападающий «Нью-Инглэнд Революшн» показал свой лучший уровень, забив 2 гола, 8 раз финишировав в противоположных воротах и сделав 19 правильных передач.

Себастьян Ллетгет также провел хороший матч. Руль «Нью-Инглэнд Революшн» забил 1 гол и сделал 38 правильных передач.

Это была игра с большим количеством фолов и многочисленными перерывами. Во втором тайме была только одна карточка, на 66-й минуте, Фавио Альварес получил желтую карточку.

Стратегист революции Брюс Арена остановил стартовую одиннадцать с расстановкой 4-4-2 с Эрлом Эдвардсом-младшим в воротах; Брэндон Бай, Эндрю Фаррелл, Омар Гонсалес и Дехуан Джонс в оборонительной линии; Себастьян Ллетже, Мэтт Полстер, Арнор Траустасон и Карлес Гил в середине; и Адам Букса и Густаво Боу в атаке.

Со своей стороны, те, кого выбрал Андрес Лиллини, вышли на поле со схемой 3-5-2 с Альфредо Талаверой по трем искам; Рикардо Галиндо, Артуро Ортис и Николас Фрейре в защите; Алан Мосо, Леонель Лопес, Игор Меритан, Херонимо Родригес и Фавио Альварес в середине суда; и Хуан Лидируют Динено и Рожерио де Оливейра.

Судья, выбранный для проведения матча на стадионе Gillette, был избран Эктор Мартинес Сорто.

Масштабная победа Revolution оставляет ее в шаге от полуфинала КОНКАКАФ - Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2022. Следующая встреча состоится в четверг, 17 марта.

Источник примечаний и изображений: DataFactory