Сообщается, что учитель музыки надругался над ребенком в возрасте до четырех лет в Боготе

Случаи сексуальных надругательств в учебных заведениях продолжают появляться. На этот раз это учитель музыки, который надругался бы над одним из своих четырехлетних учеников.

По данным Blu Radio, жалоба была подана матерью младшего, которая начала вести себя странно и не хотела посещать занятия в детском саду Kids Town, расположенном в районе Николас-де-Федерман в Боготе.

СМИ сообщили, что несовершеннолетняя сказала, что у нее боль в интимных частях, но она была настолько сильной, что ее мать не могла проверить, поэтому она решила спросить ее, не трогал ли ее кто-нибудь еще. Маленькая девочка заверила маму, что она была учителем музыки в своей школе, поэтому женщина решила уведомить власти.

Это был майор Диего Лоза, командир полиции по делам детей и подростков Боготы, который раскрыл случай и заверил, что семья ребенка уже получила помощь.

Офицер в форме заверил, что несовершеннолетняя была доставлена родителями в медицинский центр для соответствующей физической и психологической оценки дела.

Что касается учителя, мэр отметил, что жалобы уже поданы в Генеральную прокуратуру страны, с тем чтобы она могла начать расследование, ведущее к поимке учителя.

По данным Министерства образования, случаи сексуального насилия в отношении учащихся являются приоритетными, особенно когда виновными являются окружные должностные лица. Согласно данным, опубликованным этой организацией, в апреле 2021 года было открыто 211 дисциплинарных процессов, а к 2022 году на рассмотрении находится не менее 161 случая.

«Столкнувшись с сексуальным насилием в наших учебных заведениях (СВУ), мы применяем меры предосторожности, защиты и профилактики, которые позволяют нам действовать», — говорится в заявлении министра образования Эдны Кристины Бонилья Себа.

По словам Бониллы Себы, приоритетом является обслуживание учащихся и предотвращение случаев жестокого обращения в государственных или частных учреждениях Боготы.

В связи с увеличением числа сообщений и появлением случаев сексуального насилия окружной секретарь образования организовал «Приоритетный маршрут комплексной помощи» для несовершеннолетних, страдающих от той или иной формы сексуального насилия в рамках ПИИ.

«Мы рассматриваем дела с психологических, дисциплинарных и уголовных аспектов, чтобы обеспечить профилактику, уход и наказание», - заявили в Министерстве образования.

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