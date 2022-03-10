MPs postpone discussion on López Obrador energy reform

Мехико, 10 марта Спорная реформа электроэнергетики, предложенная президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, была продлена для обсуждения на пленарном заседании Конгресса, поскольку между различными политическими силами пока нет соглашений, Об этом в четверг в Палате депутатов сообщил координационный совет Рубен Морейра. «Расширение для разговора об этом. Мы уже говорили, что нет мнения, не выстроен политический маршрут, односторонние двусторонние встречи, переосмысление инициативы, если таких встреч нет, нет мнения, а если нет мнения, нет обсуждения на пленарном заседании», - сказал законодатель на пресс-конференции. Морейра заявил, что продление, которое будет представлено на пленарном заседании, было дано из-за отсутствия подходов, «визуализирующих» соглашения между политическими силами. Кроме того, он заявил, что до сих пор нет даты начала обсуждения комитетами Конгресса. «До каких пор продление? , насколько это необходимо, до тех пор, пока не появятся условия (...), чтобы были публичные законодательные соглашения по поправкам, которые генерируют консенсус или хотя бы большинство для голосования», - сказал он. Спорная инициатива президента Лопеса Обрадора по реформе, которая находится на обсуждении для утверждения на пленарном заседании Конгресса, направлена на ограничение частного участия в производстве электроэнергии до 46% в пользу Федеральной комиссии по электроэнергии (CFE), государственной компании, обвиняемой в загрязнении окружающей среды заводы и устаревшие. Реформа, которая также предлагает национализацию лития, является частью обещания укрепить государственные CFE и Petroleos Mexicanos (Pemex). АНОНСИРОВАТЬ ФОРУМ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ На пресс-конференции парламентская группа оппозиционной Институционно-революционной партии (PRI) объявила о проведении 16 марта в центральном штате Мехико Национального форума по энергетическому переходу. На этом форуме будет проанализирована реформа, предложенная Лопесом Обрадором на нескольких конференциях, которые будут посвящены влиянию ископаемого топлива в Мексике и новым технологиям для смягчения изменения климата. Точно так же энергии будущего, устойчивый и инклюзивный энергетический переход и энергетический федерализм. В этой связи Морейра заявил, что его коллегия не будет сопровождать реформу электроэнергетики без предварительного обсуждения этих вопросов. «Мы хотим, чтобы энергетический переход всегда ставился вперед во все времена», - сказал он. ШЕФ кср/jmrg/ррт