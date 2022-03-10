Морено цензурирует амнистию против тех, кто «атаковал демократию» в Эквадоре

Кито, 10 марта Бывший президент Эквадора Ленин Морено (2017-2021) в четверг подверг цензуре решение Национальной ассамблеи (парламента) предоставить амнистию тем, кто, по его словам, «атаковал демократию» в ходе протестов против его правительства в октябре 2019 года. В сообщении в Twitter Морено заявила, что мобилизация стремилась «осуществить государственный переворот среди протестов, похищений, разрушения исторических городов и актов вандализма», и порицает, что они «были оправданы 99 голосами Национальной ассамблеи, как будто ничего не произошло». Парламент Эквадора амнистировал 268 обвиняемых, включая лидеров коренных народов, защитников окружающей среды и государственных чиновников, связанных с correísmo, за предполагаемые преступления, совершенные во время социальных протестов в стране в 2019 году. Амнистия вызвала дискуссию в общественном мнении об актуальности этой меры, которую некоторые секторы рассматривали как необходимый жест умиротворения, а другие, включая нынешнее правительство Гильермо Лассо, несправедливости по отношению к лицам, обвиняемым в насильственных преступлениях. Бывший вице-президент Эквадора Отто Зонненхольцнер, занимавший эту должность во время беспорядков, считал, что «за насильственные действия и судебные процессы амнистия была предоставлена тем, кто восстановил мир и порядок. Право на протест — это не патент корсиканцев на терроризм». А бывший министр правительства (внутренних дел) Мария Паула Ромо написала в сетях, что «ни демократия, ни примирение, ни чистая безнаказанность», прежде чем назвать эту меру «вредным прецедентом для нашей демократии: амнезия для тех, кто напал на Эквадор, и наказание для тех, кто выполнял свою работу». Из 268 амнистированных 60 были привлечены к ответственности за демонстрации в октябре 2019 года, а 153 были вовлечены в акции протеста в защиту общинных территорий, 43 были признаны гражданскими организациями как защитники окружающей среды, и 12 были «привлечены к уголовной ответственности» за отправление правосудия коренных народов. В период с 3 по 13 октября 2019 года Эквадор был парализован беспорядками, которые произошли с особой опасностью в центре столицы, и блокадой важнейших дорог на национальной территории, что вынудило тогдашнюю исполнительную власть объявить чрезвычайное положение. Пусковым механизмом стал президентский указ, который отменил исторические субсидии на бензин и который пришлось отменить, чтобы разрядить протесты, в ходе которых погибло полдюжины человек и более 1500 получили ранения. По данным Конфедерации коренных национальностей Эквадора (Conaie), которая организовала эти демонстрации, 80 процентов просьб об амнистии и помиловании, поданных в Палату представителей, касались прав человека, природы и коллективных защитников. Для одних они являются уголовно наказуемыми защитниками, а другие привлекаются к ответственности за совершение насильственных действий против общественного порядка. Два противоречащих друг другу взгляда, которые вновь разжигают старые дебаты о границах прав, таких как сопротивление или правосудие коренных народов, признанных Конституцией Эквадора. ШЕФ дб/фгг/лл