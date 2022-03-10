Кандидат Морены был застрелен и атакован в Хохокотлане, штат Оахака

Таня Лопес Лопес, кандидат от Национального движения возрождения (Морена) на пост муниципального президента Хохокотлана, штат Оахака, объявила, что ее предвыборная бригада подверглась обстрелу в ночь на среду, 9 марта.

В социальных сетях политик разместил видео рядом с тремя пострадавшими и сопровождал его сообщением с опровержением этого факта, требуя от властей провести необходимое расследование, чтобы найти виновных и наказать их в соответствии с законом.

«Я публично осуждаю акты насилия, направленные против меня и моей рабочей группы, мы не позволим Ксохокотлану заливаться кровью, требую проведения соответствующих расследований и наказания виновных. Хорошие — это больше!» », - написал он.

В фильме Лопес Лопес поблагодарил трех своих раненых сотрудников за то, что они «положили тело», чтобы защитить ее во время нападения. Она также признала, что в то время, когда она не знала, что происходит, ее тянул только человек, который пытался физически изнасиловать ее.

Атака произошла в первый день кампании morenista (Фото: Twitter/ @TaniaLopezXoxo)

Один из мужчин показал свою полностью окровавленную рубашку и руку с ранениями от пистолета, открывшего участок его шеи. Между тем Морениста заверил, что эти действия не напугают и не ослабляют их на пути к победе в муниципальном президенте Хохокотлана.

Наконец, он со сломанным голосом постановил, что это нападение не будет продолжаться, поскольку он подаст соответствующие жалобы. Кроме того, он подтвердил, что не позволит им снова покушаться на его жизнь и жизнь его сообщников.

«Я знаю, что это было для меня, и нет, мы не позволим им захотеть забрать то, за что мы боремся. У Санта Крус Хохокотлан будет свой законный выбор, и мы не позволим им украсть у нас то, что мы получили. Мы победим, но мы не можем допустить этого несправедливого акта», — заявила Таня Лопес.

Другие кадры, которые начали распространяться в социальных сетях, показали момент, когда трое раненых, двое мужчин и одна женщина, сопровождаются другими товарищами по бригаде к нескольким автомобилям, чтобы доставить их в больницу и получить медицинскую помощь.

Его спутники держат платок на шее, чтобы остановить кровотечение, вызванное ранами, которые, как сказал один из жертв, были вызваны диаболо, поэтому они не были серьезными.

Члены бригады были застрелены предполагаемыми субъектами, связанными с кандидатом Va X Mexico (Фото: Twitter)

Наконец, в ходе краткой встречи со средствами массовой информации Таня Лопес обвинила кандидата от Va X Mexico Иносенте Кастельяноса в том, что он послал группу подданных для запугивания и нападения на нее. «Это того не стоит», - сказал он.

Это нападение произошло в тот же день, когда Таня Лопес Лопес начала свою предвыборную кампанию в Санта-Крус-Хохокотлан. В течение дня она гастролировала по городам Ла-Долороза и Ла-Крус, чтобы заручиться поддержкой электората в своей цели стать мэром 27 марта.

Кандидат от коалиции Juntos Haramos Historia заверила, что одной из проблем, с которой она будет бороться, будет отсутствие безопасности в муниципалитете, которое она попытается решить с помощью установки камер видеонаблюдения и обучения полиции.

Он также пообещал водоснабжение граждан, предложение, которое, как он упомянул, будет соответствовать бурению водозаборной скважины. Еще один пункт, который он будет осуществлять, — это приобретение новых мусоровозов, а также реализация программ городского развития и социального обеспечения.

«Наш проект представляет собой правительство предложений по немедленному удовлетворению социальных потребностей», - заявил Лопес Лопес во время своей кампании, которая привела к агрессии против него и его бригады.

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