Согласно исследованию, более 18 миллионов смертей, связанных с COVID-19

Согласно исследованию, опубликованному в пятницу в журнале The Lancet, пандемия covid-19 привела к смерти около 18,2 миллиона человек во всем мире с начала 2020 года по конец 2021 года, что более чем в три раза превышает официальный баланс.

По словам авторов текста, которые подчеркивают, что в целом андские страны особенно пострадали от пандемии, Боливия является страной с самым высоким уровнем избыточной смертности за этот период.

Однако эксперты признают, что их исследование должно быть дополнено дополнительными исследованиями.

«Официальная статистика смертей от covid-19 дает лишь частичную картину истинного баланса смертности», связанной с пандемией, говорят авторы исследования.

Если бы эти данные были правдивыми, болезнь стала бы одной из основных причин смертности в мире в 2020 и 2021 годах.

Официальные данные показывают, что 5,94 миллиона смертей в мире в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года.

Избыточная смертность соответствует разнице между количеством смертей, независимо от причины их смерти, и ожидаемым числом погибших на основе предыдущих статистических рядов.

Авторы разработали базу данных, основанную на цифрах по каждой стране, и несколько моделей для прогнозирования ожидаемого уровня смертности, если COVID-19 не произошел.

«По их словам, из дополнительных 12,3 миллиона смертей по сравнению с зарегистрированными смертями от COVID-19 значительная часть, вероятно, будет вызвана инфекциями, вызванными SARS-CoV-2», вирусом, вызвавшим пандемию.

Эти ученые говорят, что инфекции, вызванные covid-19, не были диагностированы эффективно. А с другой стороны, из-за пандемии люди с другими медицинскими проблемами не могли получить адекватную медицинскую помощь или страдали от проблем со здоровьем из-за мер по борьбе с COVID-19.

Помимо стран Анд, в Восточной и Центральной Европе и Южной Африке к югу от Сахары наблюдались наихудшие показатели избыточной смертности в период с 2020 по 2021 год.

С другой стороны, Австралия и Новая Зеландия, страны, которые изолировались практически от остального мира в течение нескольких месяцев, имеют более низкий уровень избыточной смертности.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже предупредила, что баланс пандемии может быть в два-три раза выше, чем предполагалось до сих пор.

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