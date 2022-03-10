Morales remains on the sidelines 48 hours after the match against Espanyol

Футболист «Валенсия», 10 марта Леванте Хосе Луис Моралес остается в стороне группы, так как восстанавливается после ушиба на большеберцовом плато левого колена с 48 часами до матча с «Эспаньолом». Моралес получил травму в прошлый понедельник в Сан-Мамесе, а удар в колено вызвал отек костей, как объявил Леванте во вторник после того, как игрок прошел МРТ. Согласно источникам из клуба Валенсии, мадридский футболист в этот четверг работал в тренажерном зале индивидуально. Кроме того, Мустафи и Клерк восстанавливаются после соответствующих травм колена, и Мирамон не сможет играть в эту субботу в Ciutat de València из-за накопления желтых.